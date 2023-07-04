Не по плану: Apple не успевает внедрить новые дисплеи в Apple Watch Ultra

Фархад
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Тайваньская аналитическая фирма Trendforce поделилась информацией о том, что Apple пришлось в очередной раз отложить выпуск Apple Watch с дисплеями microLED из-за производственных проблем.

Первоначально компания планировала представить смарт-часы с абсолютно новым типом экранов в конце 2024 года. Однако в апреле текущего года аналитик DSCC Росс Янг, ссылаясь на источники в цепочке поставок, сообщил, что Apple Watch Ultra с дисплеем microLED выйдут не раньше второй половины 2025 года.

Теперь Trendforce заявляет, что Apple пришлось вновь отложить внедрение этой технологии из-за проблем, связанных с высокими производственными затратами. 

За последнее десятилетие компания инвестировала более $1 млрд долларов в разработку собственных дисплеев microLED, чтобы уменьшить свою зависимость от Samsung Display и ужесточить контроль над поставками ключевых компонентов. Первыми устройствами с новым типом экранов должны стать Apple Watch Ultra. Текущее поколение смарт-часов использует стандартную технологию OLED.

Основное преимущество microLED — сниженное энергопотребление, которое приведёт к значительному увеличению времени автономной работы смарт-часов и других устройств, использующих эту технологию. В отличие от OLED, у microLED риск выгорания экрана гораздо меньше, а срок службы — дольше.

Кроме того, дисплеи microLED обеспечат более высокие значения контрастности благодаря индивидуальной подсветке на уровне пикселей и предложат быстрое время отклика пикселей, а также более насыщенные и яркие цвета.
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Источник:
MacRumors
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