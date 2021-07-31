Издание GSMArena опубликовала найденные в сети фотографии смарт-часов Samsung Galaxy Watch4 Classic. Аксессуары будут выпущены 11 августа на презентации компании вместе с другими устройствами. 



Фотографии подтверждают ранее появившиеся слухи. Часы получат круглый экран и будут выпускаться в двух версиях — с черным корпусом и серебристым. 

Ранее сообщалось, что Galaxy Watch4 Classic будут выпускаться в трех размерах: 42, 44 и 46 мм. Они получат процессор Exynos W920, защитное стекло Gorilla Glass DX или DX+, водозащитен по стандарту 5ATM и военный стандарт защиты корпуса MIL-STD-810G. 

Также Samsung сообщила, что Galaxy Watch4 Classic перейдут с TizenOS на WearOS с оболочкой One UI Watch. Последняя сочетает лучшие возможности операционных систем Tizen и WearOS. По словам Google, операционная система создавалась так, чтобы она повышала скорость загрузки устройства и времени автономной работы. 


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