

Издание GSMArena опубликовала найденные в сети фотографии смарт-часов Samsung Galaxy Watch4 Classic. Аксессуары будут выпущены 11 августа на презентации компании вместе с другими устройствами.





Фотографии подтверждают ранее появившиеся слухи. Часы получат круглый экран и будут выпускаться в двух версиях — с черным корпусом и серебристым.Ранее сообщалось, что Galaxy Watch4 Classic будут выпускаться в трех размерах: 42, 44 и 46 мм. Они получат процессор Exynos W920, защитное стекло Gorilla Glass DX или DX+, водозащитен по стандарту 5ATM и военный стандарт защиты корпуса MIL-STD-810G.Также Samsung сообщила, что Galaxy Watch4 Classic перейдут с TizenOS на WearOS с оболочкой One UI Watch. Последняя сочетает лучшие возможности операционных систем Tizen и WearOS. По словам Google, операционная система создавалась так, чтобы она повышала скорость загрузки устройства и времени автономной работы.