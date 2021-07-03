Galaxy F22

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy F22. Он очень доступный, но обладает выдающимися параметрами, поэтому наверняка будет пользоваться большим спросом.

В Galaxy F22 используется экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. К сожалению, Samsung не уточняет разрешение экрана и характеристики фронтальной камеры.

Galaxy F22

Корпус Galaxy F22 выполнен из матового текстурированного пластика. В качестве аппаратной платформы применяется процессор MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель 64 или 128 ГБ. 

Основная камера Galaxy F22 обладает четырьмя модулями: главный 48 Мп, макромодуля, широкоуголка и портретный объектив. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения, а ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч.

Продажи Galaxy F22 в некоторыз странах мира начнутся 6 июня. Смартфон будет стоить от 200 долларов и выше в зависимости от объёма памяти.


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