Новые флагманские TWS-наушники OnePlus засветились на фото





В преддверии февральской презентации флагманского смартфона OnePlus 11 в сети появились фотографии ещё одной новинки OnePlus Buds Pro 2.



Судя по снимкам, новые TWS-наушники бренда сохранят дизайн, внутриканальный форм-фактор и функцию активного шумоподавления. Кроме того, гарнитура второго поколения получит прокачанные микрофоны на ножке каждого наушника.



В преддверии февральской презентации флагманского смартфона OnePlus 11 в сети появились фотографии ещё одной новинки OnePlus Buds Pro 2.Судя по снимкам, новые TWS-наушники бренда сохранят дизайн, внутриканальный форм-фактор и функцию активного шумоподавления. Кроме того, гарнитура второго поколения получит прокачанные микрофоны на ножке каждого наушника.





Интересно, что девайс представлен в цвете Arbor Green, который соответствует одной из расцветок OnePlus 11. На футляре также присутствует логотип датского производителя акустических систем класса хай-энд Dynaudio. Вероятно, звукоинженеры этой компании отвечают за настройку звука.



По слухам, наушники OnePlus Buds Pro 2 получат двойные драйверы диаметром 11 мм и 6 мм, активное шумоподавление (ANC) до 45 дБ, поддержку кодека LHDC 4.0, а также пространственное аудио и до 9 часов непрерывного воспроизведения.



Глобальный анонс новых наушников OnePlus и самого мощного смартфона по версии AnTuTu состоится 7 февраля 2023 года, но, скорее всего, в Китае девайсы представят намного раньше.