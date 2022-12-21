OnePlus TWS

Новые флагманские TWS-наушники OnePlus засветились на фото

Фархад

OnePlus Buds Pro 2

В преддверии февральской презентации флагманского смартфона OnePlus 11 в сети появились фотографии ещё одной новинки OnePlus Buds Pro 2.

Судя по снимкам, новые TWS-наушники бренда сохранят дизайн, внутриканальный форм-фактор и функцию активного шумоподавления. Кроме того, гарнитура второго поколения получит прокачанные микрофоны на ножке каждого наушника.

OnePlus Buds Pro 2
OnePlus Buds Pro 2
OnePlus Buds Pro 2


Интересно, что девайс представлен в цвете Arbor Green, который соответствует одной из расцветок OnePlus 11. На футляре также присутствует логотип датского производителя акустических систем класса хай-энд Dynaudio. Вероятно, звукоинженеры этой компании отвечают за настройку звука.

По слухам, наушники OnePlus Buds Pro 2 получат двойные драйверы диаметром 11 мм и 6 мм, активное шумоподавление (ANC) до 45 дБ, поддержку кодека LHDC 4.0, а также пространственное аудио и до 9 часов непрерывного воспроизведения.

Глобальный анонс новых наушников OnePlus и самого мощного смартфона по версии AnTuTu состоится 7 февраля 2023 года, но, скорее всего, в Китае девайсы представят намного раньше.

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Источник:
Equal Leaks
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Комментарии

Руслан
–31
Руслан
Наушники сохранят дизайн.. Чей дизайн, Apple?))
час назад в 19:29
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