OnePlus Смартфоны

OnePlus 11 может получить керамический корпус и сверхбыструю память

Фархад

OnePlus 11

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики будущего смартфона OnePlus 11 — следующее поколение флагманов этого бренда сможет похвастаться премиальными материалами корпуса и топовой производительностью.

По данным источника, новинка получит керамический корпус на металлическом каркасе. Кстати, OnePlus уже использовала керамику в уже забытом OnePlus X.

Digital Chat Station утверждает, что OnePlus 11 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и новейшим типом накопителей UFS 4.0. Кроме того, гаджет предложит изогнутый дисплей с разрешением Full HD+, основную камеру на 50 Мп (Sony IMX890), сверхширокоугольную на 48 Мп (Sony IMX581) и телеобъектив на 32 Мп (Sony IMX709).

Ожидается, что OnePlus представит свой новый флагманский смартфон в начале 2023 года.

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Источник:
GSM Arena
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