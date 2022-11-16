Snapdragon Смартфоны

Анонсированы первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 2: Xiaomi, OnePlus, Oppo и много других

Александр


Несколько производителей объявили о готовности выпускать смартфоны с представленной сегодня платформой Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm. Примечательно, что все они сплошь китайские, хотя Qualcomm американская компания, а в Китае есть собственный производитель мобильных чипов — MediaTek.

Motorola установит Snapdragon 8 Gen 2 в свой следующий флагман Moto X, ZTE в смартфон Red Magic 8 Pro, а Oppo — в Find X6. Также известно, что этот чип будет использоваться в OnePlus 11 и iQOO 11 и Oppo Find X, а Xiaomi поставит его в следующую флагманскую линейку (вероятно, Xiaomi 13).
Судя по тестам, Snapdragon 8 Gen 2 значительно опережает Snapdragon 8 Gen 1 по производительности. Смартфоны с новым чипом набирают в AnTuTu на 20% больше — примерно по 1,2 миллиона баллов.

Производители пока держат в секрете внешний вид флагманов, которые получат Snapdragon 8 Gen 2, но это вряд надолго. В скором времени наверняка начнут появляться утечки (в том числе организованные самими вендорами), и тогда мы сможем увидеть их новинки. Выпуск первых смартфонов со Snapdragon 8 Gen 2 ожидается в конце 2022 года, то есть уже в ближайшие недели.
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