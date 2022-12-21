AnTuTu OnePlus

В AnTuTu новый лидер — он набрал больше 1,34 млн баллов

Александр



До недавних пор почти все лидерские позиции в бенчмарке AnTuTu занимали смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 1, но с появлением чипа Snapdragon 8 Gen 2 в топ вышли более новые устройства.

Сейчас за места в топе AnTuTu бьются именно устройства с Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на наличие одной и той же платформы, производительность разных устройств разная, ведь она зависит не только от центрального процессора и графического ускорителя, но и от других показателей, в том числе скорости работы оперативной памяти и накопителя, эффективности модуля охлаждения и оптимизации операционной системы.



Недавним рекордсменом AnTuTu был смартфон iQOO 11, набравший 1 323 820 баллов. Этот рекорд побит, и сейчас самым производительным Android-смартфоном является OnePlus 11, которому удалось набрать 1 341 080 баллов в тесте AnTuTu.

Первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 2 были лишь недавно анонсированы и только начинают появляться в продаже. OnePlus 11 ещё не был представлен официально, его презентация запланирована на 7 февраля.

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