В AnTuTu новый лидер — он набрал больше 1,34 млн баллов

До недавних пор почти все лидерские позиции в бенчмарке AnTuTu занимали смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 1, но с появлением чипа Snapdragon 8 Gen 2 в топ вышли более новые устройства.Сейчас за места в топе AnTuTu бьются именно устройства с Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на наличие одной и той же платформы, производительность разных устройств разная, ведь она зависит не только от центрального процессора и графического ускорителя, но и от других показателей, в том числе скорости работы оперативной памяти и накопителя, эффективности модуля охлаждения и оптимизации операционной системы.Недавним рекордсменом AnTuTu был смартфон iQOO 11, набравший 1 323 820 баллов. Этот рекорд побит, и сейчас самым производительным Android-смартфоном является OnePlus 11, которому удалось набрать 1 341 080 баллов в тесте AnTuTu.Первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 2 были лишь недавно анонсированы и только начинают появляться в продаже. OnePlus 11 ещё не был представлен официально, его презентация запланирована на 7 февраля.