Новые iPad Air и iPad Pro лишились очень важного элемента

Фархад
iPad 2024

В рамках сегодняшней презентации Let Loose Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro, но об одном конструктивном изменении компания решила умолчать.

Речь идёт об отсутствии физического слота для SIM-карты в версиях с сотовым модулем. Теперь планшеты iPad Air и iPad Pro поддерживают только eSIM, но стоимость этой опции осталась на прежнем уровне — +$200 к цене. Во всех предыдущих моделях сотовые версии предлагали физический слот для SIM-карты, однако новое решение может оттолкнуть некоторых покупателей от выбора более дорогих моделей планшетов. Сменить SIM-карту или переставить её в другое устройство уже не будет настолько простой процедурой. Также стоит отметить, что в некоторых странах eSIM всё ещё не настолько распространённая технология. 

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Обязательно учитывайте этот факт, если вы планируете приобретать одну из таких версий iPad Air или iPad Pro.
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Комментарии

tellurian
+1331
tellurian
Не очень и нужно. :)
час назад в 21:06
#
SithV
+1687
SithV
ну конечно, при такой толщине корпуса там он и гнулся бы на раз два…
час назад в 21:17
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+4774
Carter_Mayers
Фигово, всегда беру версию Wi-Fi+Cellular, не известно, как в дальнейшем будет работать eSim в РФ. Всякое же бывает блин. Но в любом случае, хотя бы с eSim надо брать. Раздавать инэт со смартфона, вообще не вариант, а симка, всегда выручает в поездках
36 минут назад
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