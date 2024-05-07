Новые iPad Air и iPad Pro лишились очень важного элемента

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В рамках сегодняшней презентации Let Loose Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro, но об одном конструктивном изменении компания решила умолчать.Речь идёт об отсутствии физического слота для SIM-карты в версиях с сотовым модулем. Теперь планшеты iPad Air и iPad Pro поддерживают только eSIM, но стоимость этой опции осталась на прежнем уровне — +$200 к цене. Во всех предыдущих моделях сотовые версии предлагали физический слот для SIM-карты, однако новое решение может оттолкнуть некоторых покупателей от выбора более дорогих моделей планшетов. Сменить SIM-карту или переставить её в другое устройство уже не будет настолько простой процедурой. Также стоит отметить, что в некоторых странах eSIM всё ещё не настолько распространённая технология.Обязательно учитывайте этот факт, если вы планируете приобретать одну из таких версий iPad Air или iPad Pro.