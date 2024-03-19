Как подключить iPad или Android-планшет к Windows в качестве второго монитора

Фото: Pinterest



Есть немало сценариев, при которых работать за компьютером с двумя мониторами будет удобнее, чем с одним. Владельцам iPad и Mac в этом смысле проще: их устройства подключаются друг к другу в пару кликов. Что касается Windows-ПК, то здесь всё немного сложнее, хотя в целом разберется даже ребенок. Нативных инструментов расширения экрана на iPad или Android-планшет в «винде» не предусмотрено, но можно воспользоваться сторонними решениями.



Например, для этой цели существует бесплатная утилита Spacedesk. Она поддерживает ПК с Windows, а также любые планшеты с iPadOS и Android. Всё, что вам нужно сделать — установить два компонента приложения: одну часть на компьютер, а вторую на планшет.











Скачать утилиту для ПК можно на официальном



Spacedesk можно использовать бесплатно в личных целях, а для коммерческих нужно купить лицензию. При этом между платной и бесплатной версиями нет никакой разницы в функциональности. Скачать утилиту для ПК можно на официальном сайте , а «половинку» для iPadOS или Android вы найдете в магазине приложений соответствующей платформы. После установки обоих компонентов подключите компьютер и планшет к одной Wi-Fi-сети, запустите утилиты и следуйте подсказкам на экране.Spacedesk можно использовать бесплатно в личных целях, а для коммерческих нужно купить лицензию. При этом между платной и бесплатной версиями нет никакой разницы в функциональности.