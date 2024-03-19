Как подключить iPad или Android-планшет к Windows в качестве второго монитора

Олег

Ноутбук

Фото: Pinterest

Есть немало сценариев, при которых работать за компьютером с двумя мониторами будет удобнее, чем с одним. Владельцам iPad и Mac в этом смысле проще: их устройства подключаются друг к другу в пару кликов. Что касается Windows-ПК, то здесь всё немного сложнее, хотя в целом разберется даже ребенок. Нативных инструментов расширения экрана на iPad или Android-планшет в «винде» не предусмотрено, но можно воспользоваться сторонними решениями.

Например, для этой цели существует бесплатная утилита Spacedesk. Она поддерживает ПК с Windows, а также любые планшеты с iPadOS и Android. Всё, что вам нужно сделать — установить два компонента приложения: одну часть на компьютер, а вторую на планшет.

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Spacedesk

Скачать утилиту для ПК можно на официальном сайте, а «половинку» для iPadOS или Android вы найдете в магазине приложений соответствующей платформы. После установки обоих компонентов подключите компьютер и планшет к одной Wi-Fi-сети, запустите утилиты и следуйте подсказкам на экране.

Spacedesk можно использовать бесплатно в личных целях, а для коммерческих нужно купить лицензию. При этом между платной и бесплатной версиями нет никакой разницы в функциональности. 

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Источник:
MUO
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