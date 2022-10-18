Сегодня Apple может представить два новых iPad

Инсайдеры ожидают релиза новой модели iPad Pro сегодня, во вторник, 18 октября 2022 года. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, в официальном Twitter-аккаунте Марка Гурмана, инсайдера Bloomberg, ночью появилось сообщение. Оно гласит, что сегодня Apple может представить обновленный iPad Pro — безо всякой презентации или другого специального мероприятия. Гурман считает, что планшет просто появится на сайте Apple.
По заявлениям инсайдера, главной фишкой iPad Pro, который мы возможно увидим сегодня, станет новый чип Apple Silicon M2 — такой же, как в MacBook Air (2022). Кроме того, впервые в истории компании ожидается внедрение беспроводной зарядки MagSafe. При этом изменений в дизайне быть не должно — Гурман считает, что внешне планшет останется в точности таким же, как и предыдущие модели.
К слову, это не единственная новинка, которая ожидается сегодня. Ранее в сети появилась инсайдерская информация, что Apple выпустит еще и обновленный базовый iPad. Он получит дисплей диагональю 10,5 дюйма, порт USB-C, дизайн с плоскими гранями и кнопкой Touch ID. Возможно, планшет будет совместим с Apple Pencil 2. По поводу выхода этой модели 18 октября у аналитиков нет однозначной уверенности.
К слову, решение установить SoC M2 в тонкий iPad Pro выглядит довольно странно. В сети уже есть опыт использования MacBook Air и MacBook Pro 13 с этим чипом, и в обоих случаях владельцы отмечают повышенный нагрев и троттлинг даже под средней нагрузкой. Пока неясно, как подобный процессор будет охлаждаться в корпусе условной толщиной 7 мм.