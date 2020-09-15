





























Этой осенью у покупателей появится ещё больше возможностей выбора: среди новых корпусов и ремешков найдутся варианты на любой вкус. Линейка алюминиевых корпусов, которая раньше включала в себя корпуса только трёх цветов — серебристого, золотого и цвета «серый космос», — впервые дополнена синим корпусом, а также моделью Apple Watch (PRODUCT)RED с эксклюзивными ремешками такого же ярко‑красного цвета. Модели из нержавеющей стали теперь также выпускаются в графитовом цвете — насыщенном тёмно‑сером оттенке с эффектным блестящим покрытием — и в обновлённом варианте золотого цвета. Корпуса Apple Watch Edition производятся из титана естественного цвета и цвета «чёрный космос».Три совершенно новые модели ремешков очень удобны и идеально сидят на запястье без применения традиционных застёжек и пряжек. Невероятно лёгкий и эластичный монобраслет без застёжек впервые используется для часов такого типа. Монобраслет выпускается в двух моделях: из мягкого силикона или из переплетённых синтетических нитей. Специальный метод обработки ультрафиолетом, который применяется при производстве мягкого силиконового монобраслета, позволяет создать гладкую шелковистую поверхность. А станок, работающий с высочайшей точностью, переплетает 16 000 волокон из переработанного полиэстера с невероятно тонкими силиконовым нитями, и в результате получается эластичный плетёный монобраслет с уникальной фактурой. Чтобы обеспечить плотное прилегание к запястью, для монобраслетов разработана новая система девяти размеров. А единственный в своём роде кожаный браслет изящно облегает запястье и удобно фиксируется с помощью скрытых магнитов.К Apple Watch Nike теперь можно подобрать спортивные ремешки и браслеты Nike новых цветов, а новый циферблат Nike (компактный) позволяет выводить на циферблат многочисленные расширения Nike Run Club. Корпуса Apple Watch Hermès из нержавеющей стали серебристого цвета и цвета «чёрный космос» можно сочетать с ремешками Simple Tour и Double Tour новых ярких цветов. В осенней коллекции представлен новый ремешок Hermès Attelage Simple Tour и более тонкие ремешки Double Tour с усовершенствованной системой крепления к корпусу, которая отдаёт дань уважения наследию Hermès, тесно связанному с верховой ездой. А новый циферблат Hermès Circulaire предлагает больше возможностей для использования расширений.