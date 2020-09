Индивидуальная подписка : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud — 365 рублей в месяц

Компания Apple объявила о запуске Apple One. Эта подписка объединяет различные сервисы и может быть как индивидуальной, так и семейной.В Apple One входят Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно пользоваться на iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV.Что включено в подписку Apple One:Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или активного пробного периода. Отменить подписку Apple One или выбрать другой тарифный план можно в любой момент.Тарифный план Premier доступен только в тех странах, где можно подписаться на сервис Apple News+. Это Австралия, Великобритания, Канада и США.