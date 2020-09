Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.)

Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier (в России недоступна) включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Apple Music: более 70 миллионов песен, тысячи плейлистов, ежедневные подборки от знатоков музыки, радио Apple Music и различные функции, например синхронизация текста песни с исполнением.

Apple TV+: фильмы и сериалы Apple Originals.

Apple Arcade: неограниченный доступ без рекламы более чем к 100 играм, которые поддерживаются на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV.

Apple News+: доступ ко множеству ведущих газет и сотням журналов (в России недоступен).

Apple Fitness+: фитнес-сервис, созданный специально для Apple Watch (в России недоступен). Интеллектуальные функции Apple Fitness+ позволяют просматривать фитнес-метрики, полученные с помощью Apple Watch, на iPhone, iPad или Apple TV. Apple Fitness+ открывает принципиально новые возможности персонализации тренировок.

iCloud: все фото, видео и другие файлы хранятся в облаке и доступны с любого устройства.







Компания Apple объявила о запуске Apple One. Эта подписка объединяет Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV.Начиная с этой осени пользователям сервисов Apple будет предлагаться подходящий вариант плана Apple One, позволяющий подписаться сразу на несколько сервисов с любого устройства Apple одним касанием и получать ещё больше возможностей по выгодной цене.Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счёт. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент. А если выбрать семейную подписку или подписку Premier, то до шести членов семьи смогут использовать все сервисы, при этом настраивая их на свой вкус с помощью личных учётных записей.Apple One — это доступ к развлекательным сервисам, новостям, фитнес‑программам и облачному хранилищу. В подписку могут входить следующие сервисы:Начиная с этой осени индивидуальная и семейная подписки Apple One будут доступны более чем в 100 странах и регионах. Тарифный план Premier будет доступен только в Австралии, Великобритании, Канаде и США, где можно подписаться на Apple News+. Сервис Apple Fitness+ станет доступен позже в этом году в нескольких странах.