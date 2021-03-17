











Компания Xiaomi представила несколько новых моделей телевизоров из серии Redmi Smart TV X. В линейку вошли устройства с экранами диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Презентация состоялась в Индии.Все телевизоры работают на платформе Android TV и оснащены 4K-матрицами с частотой обновления 60 Гц, охватом 90% цветового спектра DCI-P3 и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, технологии адаптации изображения Dolby Vision и технологий объёмного звучания DTS Virtual X и Dolby Audio. Они также поддерживают технологию Xiaomi Reality Flow, которая позволяет добиваться плавной картинки, отображая преобразуя до 60 кадров в секунду любо видеоконтент, снятый с более низкой частотой развёртки.Телевизоры серии Redmi Smart TV X построены на базе четырёхъядерного процессора MediaTek MT9611 (он же используется в топовой модели Mi QLED TV), обладают 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтным накопителем, модулем Wi-Fi для подключения к интернету, USB-портами для подключения внешних накопителей и портами HMDI 2.1 с поддержкой e-ARC для подключения нескольких источников изображения (например, компьютера и игровой консоли). Пульт дистанционного управления подключается через Bluetooth, благодаря чему телевизором можно управлять с расстояния до 10 м и даже через препятствия, вроде мебели и стен.В качестве программной платформы используется Android TV на базе Android 10 с фирменной оболочкой Xiaomi PatchWall. Телевизоры поддерживают работу почти с любыми приложениями и играми для Android, а также могут управлять домашней техникой и контролировать работу различных устройств умного дома.Телевизоры Redmi Smart TV X поступят в продажу 26 марта и будут стоить 450, 540 и 800 долларов за версии с экранами 50, 55 и 65 дюймов соответственно. Позже они будут поставляться в другие страны, в том числе Россию.В начале марта Xiaomi выпустила в Китае 86-дюймовый телевизор Redmi Max 86 — самую дешёвую модель с такой диагональю экрана. Он стоит около 1240 долларов и за несколько дней стал настоящим хитом. Уже продано более 12 тысяч экземпляров, что принесло Xiaomi выручку более 15 миллионов долларов. Если компания полностью удовлетворит спрос на эту модель в Китае, она сможет в ближайшие месяцы выпустить её в продажу за пределами родной страны.