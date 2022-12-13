Новый iPad 10 не прошёл тест на прочность

Автор легендарного YouTube-канала JerryRigEverything, Зак Нельсон, проверил на прочность iPad 10-го поколения, который Apple представила в конце октября.Напомним, самый доступный iPad в 10-м поколении получил масштабный редизайн с плоскими гранями, сканером Touch ID в кнопке включения, порт USB-C, фронтальную камеру справа от экрана, стереодинамики и многое другое.Для своих экспериментов Нельсон выбрал розовый iPad. В скретч-тесте блогера с использованием шкалы твёрдости Мооса повреждения дисплея начали проявляться на 6 уровне.Алюминиевый корпус совсем не защищён от царапин — автору ролика даже удалось вырезать главного героя игры Kirby на задней панели планшета.С нагревом дисплей справился отлично — спустя несколько секунд после появления чёрного пятна от пламени зажигалки, экран вернулся к нормальному состоянию.Увы, тест на изгиб новый iPad не прошёл. Планшет буквально сложился пополам. Скорее всего, слабым местом нового iPad стало расположение коннекторов для подключения клавиатуры и два аккумулятора под экраном.Интересно, что в корпусе полно пустого пространства, которое Apple могла задействовать под более качественные динамики или магниты.