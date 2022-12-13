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Тим Кук рассекретил производителя камер для iPhone

Фархад

iPhone 15 Pro

Глава Apple Тим Кук в своём твиттере поблагодарил японскую компанию Sony за многолетнее партнёрство в создании передовых сенсоров камеры для различных моделей iPhone.

К публикации Тим прикрепил фотографию из центра разработки камер Sony в Кумамото, Япония.

Tim Cook

Обычно Apple не раскрывает конкретных производителей аппаратных компонентов, которые используются в iPhone. Кстати, о переходах на сенсоры Sony стало известно в 2014 году, когда специалисты iFixit разобрали iPhone 6. До этого поставщиком камер выступала компания OmniVision.

Скорее всего, Кук наведался на завод Sony, чтобы лично проверить камеру-перископ с 10-кратным оптическим зумом, которую, по слухам, получит iPhone 15 Ultra.

Ожидается, что в следующем году Sony также выступит поставщиком дисплеев OLEDoS для первой гарнитуры смешанной реальности Apple.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4820
tellurian
Это и так известная информация, после разборки ifixit
час назад в 16:04
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+43
arnikrock
В камерах, словами знатоков, главное-это линзы, поэтому фирма Leico ставит свои на флагманы Андроидов
минуту назад
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