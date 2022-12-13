Тим Кук рассекретил производителя камер для iPhone

К публикации Тим прикрепил фотографию из центра разработки камер Sony в Кумамото, Япония.Обычно Apple не раскрывает конкретных производителей аппаратных компонентов, которые используются в iPhone. Кстати, о переходах на сенсоры Sony стало известно в 2014 году, когда специалисты iFixit разобрали iPhone 6. До этого поставщиком камер выступала компания OmniVision.Скорее всего, Кук наведался на завод Sony, чтобы лично проверить камеру-перископ с 10-кратным оптическим зумом, которую, по слухам, получит iPhone 15 Ultra.Ожидается, что в следующем году Sony также выступит поставщиком дисплеев OLEDoS для первой гарнитуры смешанной реальности Apple.