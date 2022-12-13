iPhone 14 Apple

iPhone 14 стал героем в истории, от которой мурашки по коже

Олег

iPhone 14


В сети рассказали трогательную историю о том, как iPhone 14 помог владелице во время ДТП. Об этом пишут в iMore.

Своей историей поделился пользователь Reddit с ником unclescorpion. Он рассказал, что утром разговаривал с женой по телефону и внезапно услышал её крик, после чего связь прервалась. Спустя несколько секунд мужчина получил уведомление с iPhone 14 своей жены: смартфон сообщил, что она попала в ДТП и прислал точную геопозицию трагического происшествия.

Супруг тут же бросился туда и благодаря точности и скорости уведомления от iPhone прибыл на место быстрее, чем машина «скорой помощи». Кстати, экстренную службу тоже вызвал сам iPhone без каких-либо дополнительных действий.

Оказалось, что другой водитель отвлекся, пересек сплошную и врезался в машину владелицы iPhone 14. К счастью, травмы оказались не слишком серьезными, и оба участника ДТП уже в процессе выздоровления. Пользователь Reddit отмечает, что свидетели происшествия пытались позвонить ему, но жена в состоянии шока не смогла дать им правильный номер телефона. Если бы не iPhone 14, он даже не знал бы что случилось и где искать супругу — ему оставалось бы сидеть в неведении и переживать за неё без возможности что-либо сделать.

Ранее мы рассказали, как функция связи со спутником спасла жизнь другому владельцу iPhone 14. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

tellurian
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tellurian
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56 минут назад
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