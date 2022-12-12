Итоги года: лучшие планшеты 2022 по версии iGuides

Пока праздничное настроение и запах мандаринок медленно, но верно проникают в каждый дом, мы продолжаем подводить итоги года в IT-индустрии.
Мы уже успели рассказать о самых интересных смарт-часах, о лучших среднебюджетных смартфонах и составили топ флагманов уходящего года. Теперь настала очередь ещё одного сегмента устройств, которые в основном принято считать «прикроватными девайсами» — вот наш рейтинг лучших планшетов 2022 года.
Поскольку рынок планшетов сегодня перенасыщен огромным количеством различных моделей под любые задачи и любой бюджет, мы решили условно разделить их на две группы — флагманы и середняки. Начнём с тех, что подороже.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8 Ultra — по праву огромнейший и мощнейший планшет на ОС Android, вышедший в 2022 году. Это реально топовое устройство, способное частично или полностью заменить ноутбук и огромное количество других гаджетов для профессиональных дизайнеров, художников, монтажёров. Главное — понимать, для чего вам нужен настолько большой и производительный планшет. Безусловно, YouTube на таком экране смотрится просто шикарно, но он создан не для потребления контента, а для его создания.
Коротко о характеристиках:
Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1848x2960 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, две фронтальные камеры на 12+12 Мп, основной сенсор на 13 Мп и сверхширик на 6 Мп, а также четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 11 200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.
Несомненным плюсом этой модели является наличие фирменного стилуса S Pen в комплекте, а вот отсутствие адаптера питания — жирный минус.
Несмотря на то что Samsung выпустила Galaxy Tab S8 Ultra в конце февраля, почти за год ни один другой производитель не представил планшета на Android, который смог бы с ним конкурировать. С уверенностью можно сказать, что это лучший Android-планшет с запасом мощности на ближайшие несколько лет.
iPad Pro на M2
Ближайший конкурент Galaxy Tab S8 Ultra — 12,9-дюймовый iPad Pro с чипом M2, который поступил в продажу совсем недавно. Стоит понимать, что оба устройства, несмотря на некоторые сходства, абсолютно из разных миров, и каждое по-своему прекрасно. В выборе стоит исходить из той экосистемы гаджетов, в которой вы живёте. В этом поколении Apple не стала обновлять дизайн, который используется в планшетах Pro-серии с 2020 года, но значительно прокачала производительность.
Коротко о характеристиках:
Старший iPad Pro 2022 получил 12,9-дюймовый Mini-LED-дисплей Liquid Retina XDR с разрешением 2048x2732 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Apple M2, 8/16 ГБ оперативной и 128/256/512/1024 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 12 Мп, основной сенсор на 12 Мп, сверхширик на 10 Мп и LiDAR, а также четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 10 758 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.
Очень спорный апдейт, и переходить на него с любого iPad Pro последних трёх поколений вряд ли стоит, если только вы не работаете с проектами гигантских масштабов, где может потребоваться такая вычислительная мощность. Тем не менее среди планшетов Apple этот — самый топовый.
Huawei MatePad Pro 11
Ещё один планшет с флагманскими характеристиками, который обладает явным преимуществом над оппонентами — он стоит дешевле 50 000 рублей. Huawei всегда умела отлично оптимизировать софт под свои девайсы и MatePad Pro 11 2022 года не стал исключением. Девайс работает максимально плавно и справляется с любыми ресурсоёмкими задачами не хуже конкурентов.
Коротко о характеристиках:
MatePad Pro получил 11-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 870/888, 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 16 Мп, основной сенсор на 13 Мп и сверхширик на 8 Мп, а также шесть динамиков и аккумулятор ёмкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66/40 Вт.
Докупив клавиатуру и стилус, можно превратить MatePad Pro в крутейший рабочий инструмент. Единственным минусом всех устройств Huawei является отсутствие сервисов Google из коробки, но их можно установить при желании.
Переходим к категории среднебюджетных планшетов.
Lenovo Legion Y700
Компактный геймерский планшет с очень впечатляющими характеристиками по адекватному прайсу. Legion Y700 получил множество положительных отзывов, как от обычных пользователей, так и от крупных медиа о гаджетах. На редкость у Lenovo получился отличный гаджет, у которого нет конкурентов в своём ценовом сегменте.
Коротко о характеристиках:
Lenovo Legion Y700 получил 8,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600x2560 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 870 5G, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 8 Мп, основной сенсор на 13 Мп, а также стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
Возможно, это лучший вариант, если вам нужен Android-планшет для игр.
Honor Pad 8
Бюджетный планшет Honor может похвастаться огромным экраном — на таком с комфортом можно смотреть сезоны любимых сериалов целиком. Девайс также идеально подойдёт для листания ленты в соцсетях и запуска простеньких игр.
Коротко о характеристиках:
Honor Pad 8 получил 12-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1200x2000 пикселей и частотой обновления 60 Гц, чипсет Snapdragon 680, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 5 Мп, основной сенсор на 5 Мп, а также стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 7250 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Модель Honor Pad 8 стоит рассматривать только в том случае, если вам нужен планшет с большим экраном и вы пользуетесь другими устройствами этого бренда.
Realme Pad Mini
Ещё один компактный планшет для базовых задач, но по цене фирменного стилуса для iPad. Realme Pad Mini стоит всего 12 000 рублей — за эти деньги вы получаете неплохой экран, средненький чипсет, Android 11 и слот для SIM-карты. Такой девайс отлично подойдёт для использования в автомобиле в качестве навигатора, или в подарок ребёнку для учёбы и просмотра познавательного контента на YouTube.
Коротко о характеристиках:
Realme Pad Mini получил 8,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 800x1340 пикселей и частотой обновления 60 Гц, чипсет Unisoc Tiger T616, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 5 Мп, основной сенсор на 8 Мп, а также стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 6400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.
Это самый дешёвый планшет в нашей подборке, который завоевал сердца сотен тысяч покупателей своими удобной оболочкой, качественной сборкой и автономностью. Да и в целом за такую цену к нему просто не может быть претензий.
Xiaomi Redmi Pad
Какой рейтинг может обойтись без устройств Xiaomi? В этом году компания выпустила уникальные смартфоны Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi Mix Fold 2 с очень впечатляющими характеристиками, но, увы, планшетам было уделено мало внимания. Redmi Pad — одна из немногих новинок суббренда Xiaomi, которая может похвастаться большим экраном и качественным звуком.
Коротко о характеристиках:
Redmi Pad получил 10,61-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1200x2000 пикселей и частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G99, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 8 Мп, основной сенсор на 8 Мп, а также четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.
Для просмотра фильмов это вполне хорошее устройство, но в силу прочих спецификаций в играх и тяжёлых приложениях планшет начинает сильно тормозить. Рассматривать его можно только как прикроватный девайс. Надеюсь, в 2023 году Xiaomi уделит больше внимания планшетам.
iPad Air M1
Главный претендент на звание лучшего планшета 2022 года за свои деньги. Благодаря мощнейшему чипу Apple M1, он без малейших подлагиваний тянет любые игры и приложения. Предугадывая ваш вопрос, отвечаю — отсутствие высокой частоты обновления в 120 Гц тут компенсируется плавностью самой iPadOS, а при потреблении контента или выполнении рабочих процессов стандартная герцовка не вызывает дискомфорта.
Коротко о характеристиках:
iPad Air 2022 получил 10,9-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina с разрешением 1640x2360 пикселей и частотой обновления 60 Гц, чипсет Apple M1, 8 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 12 Мп, основной сенсор на 12 Мп, а также стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 7600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.
Это максимально сбалансированный планшет Apple с запасом мощности на следующие 5-8 лет. К тому же Air совместим со всеми аксессуарами от 11-дюймового iPad Pro, но при этом стоит дешевле 40 000 рублей. Более того, он на голову лучше недавно вышедшего iPad 10-го поколения, хотя бы потому, что в нём установлен более быстрый порт USB-C, под экраном нет воздушной прослойки, и он поддерживает Apple Pencil 2.
iPad Air M1 — тот самый идеальный вариант для большинства людей, которым нужен планшет для выполнения повседневных задач, игр, просмотра роликов, создания контента, написания статей и много другого. Дизайнерам, архитекторам и разработчикам стоит смотреть в сторону 12,9-дюймового iPad Pro.
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