Новый iPad Air получит дисплей mini-LED

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Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился информацией, что 12,9-дюймовый iPad Air, анонс которого ожидается в мае, будет оснащен дисплеем mini-LED.Пока у Apple в ассортименте только один планшет с таким экраном — 12,9-дюймовый iPad Pro 2022 года. Все остальные модели, включая iPad Air, оснащены стандартной LCD-панелью. Переход на технологию mini-LED в 12,9-дюймовом iPad Air обеспечит повышенную яркость HDR-контента, более глубокий чёрный цвет и низкое энергопотребление.Янг отметил, что в большом iPad Air будут использоваться панели от 12,9-дюймового iPad Pro.Ожидается, что анонс новых iPad Pro с OLED-дисплеями и iPad Air 6-го поколения состоится в начале мая.