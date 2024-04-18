Новый iPad Air получит дисплей mini-LED

Фархад
Air

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился информацией, что 12,9-дюймовый iPad Air, анонс которого ожидается в мае, будет оснащен дисплеем mini-LED.

Пока у Apple в ассортименте только один планшет с таким экраном — 12,9-дюймовый iPad Pro 2022 года. Все остальные модели, включая iPad Air, оснащены стандартной LCD-панелью. Переход на технологию mini-LED в 12,9-дюймовом iPad Air обеспечит повышенную яркость HDR-контента, более глубокий чёрный цвет и низкое энергопотребление.

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Янг отметил, что в большом iPad Air будут использоваться панели от 12,9-дюймового iPad Pro.

Ожидается, что анонс новых iPad Pro с OLED-дисплеями и iPad Air 6-го поколения состоится в начале мая.
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Источник:
MacRumors
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