Создатели DaVinci Resolve выпустили идеальный гаджет для монтажа видео на iPad

Фархад
DV

Компания Blackmagic Design представила довольно уникальный девайс — DaVinci Resolve Micro Color Panel. Это профессиональная панель для цветокоррекции в видеоредакторах на iPad.

По габаритам DaVinci Resolve Micro Color Panel практически идентична компактной клавиатуре. В панели есть слот под iPad. К планшету или ноутбуку её можно подключить по Bluetooth или USB-C. На самой панели расположены три трекбола и 12 крутилок, которые можно использовать для регулировки теней, светлых участков, контрастности, средних тонов и других параметров.

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Blackmagic заявляет, что многие другие элементы управления, расположенные на правой и левой сторонах новой панели перекочевали из более дорогой Mini Control Panel, которая стоит вдвое дороже, но не подключается к планшетам Apple.

Панель DaVinci Resolve Micro Color Panel поступит в продажу в мае по цене $495. Интересно, что релиз аксессуара совпадает с выходом новых iPad Pro с OLED-дисплеями.
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Источник:
Blackmagic Design
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