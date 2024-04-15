Создатели DaVinci Resolve выпустили идеальный гаджет для монтажа видео на iPad

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Компания Blackmagic Design представила довольно уникальный девайс — DaVinci Resolve Micro Color Panel. Это профессиональная панель для цветокоррекции в видеоредакторах на iPad.По габаритам DaVinci Resolve Micro Color Panel практически идентична компактной клавиатуре. В панели есть слот под iPad. К планшету или ноутбуку её можно подключить по Bluetooth или USB-C. На самой панели расположены три трекбола и 12 крутилок, которые можно использовать для регулировки теней, светлых участков, контрастности, средних тонов и других параметров.Blackmagic заявляет, что многие другие элементы управления, расположенные на правой и левой сторонах новой панели перекочевали из более дорогой Mini Control Panel, которая стоит вдвое дороже, но не подключается к планшетам Apple.Панель DaVinci Resolve Micro Color Panel поступит в продажу в мае по цене $495. Интересно, что релиз аксессуара совпадает с выходом новых iPad Pro с OLED-дисплеями.