В iPadOS 17.5 можно будет проверить состояние батареи новых iPad

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«iPad необходимо регулярно использовать, когда он не подключен к источнику питания, чтобы определить максимальную ёмкость»

«Эта цифра указывает на количество использования полной ёмкости вашего аккумулятора»

«Батарея iPad работает должным образом»

«Аккумуляторы iPad, как и все перезаряжаемые батареи, имеют ограниченный срок службы и в итоге могут нуждаться в обслуживании или замене»

«Оригинальная батарея была разработана таким образом, чтобы сохранять ёмкость X при X циклах в идеальных условиях. Фактическая ёмкость батареи зависит от ряда переменных, в том числе от того, как часто iPad используется и заряжается. Годовая гарантия включает в себя обслуживание неисправных батарей в дополнение к правам, предоставленным в соответствии с местным законодательством о защите прав потребителей»

Компания Apple планирует встроить меню с состоянием батареи в будущие модели iPad. Об этом стало известно из бета-версии iPadOS 17.5.Разработчики Стив Мозер и Аарон Перрис обнаружили в коде первой бета-версии iPadOS 17.5 несколько новых ссылок на меню «Состояние батареи». Предполагается, что в меню будет отображаться максимальная оставшаяся ёмкость аккумулятора iPad и количество циклов зарядки.Эти строки нашли разработчики в бете iPadOS 17.5:Стоит отметить, что ни на одной из существующих моделей iPad в первой бета-версии iPadOS 17.5 меню «Состояние батареи» не отображается. Скорее всего, оно будет доступно только на моделях 2024 года. Нечто подобное Apple провернула с iPhone 15.