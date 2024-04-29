Новый iPad Pro с OLED-дисплеем неожиданно получит чип M4

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Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл некоторые интересные особенности новых продуктов Apple в очередном выпуске своего информационного бюллетеня Power On.Инсайдер уверен, что с большой долей вероятности новые модели iPad Pro будут оснащены чипом M4, а не M3, который дебютировал в MacBook Pro и iMac полгода назад. Он отметил, что ключевой новой функцией чипа M4 станет улучшенный Neural Engine, повышающий производительность при выполнении задач искусственного интеллекта. При этом Apple сможет позиционировать новые iPad Pro как устройства на базе ИИ.Вместе с планшетами Apple выпустит Apple Pencil 3-го поколения, который впервые предложит тактильную обратную связь. Гурман не раскрыл никаких подробностей о том, как это будет работать. Возможно, Apple Pencil получит небольшой Taptic Engine, который будет вибрировать при переключении между инструментами рисования. Также ожидается, что стилус будет распознавать силу сжатия.Помимо этого, Apple представит первую в мире 12,9-дюймовую версию iPad Air и обновлённую клавиатуру Magic Keyboard для планшетов.Напомним, весенняя презентация Apple состоится уже 7 мая.