iPhone 16 Pro Max будет просто гигантским. Оцените сами

Артем
Размеры Pro-версий будущих флагманов значительно превышают базовые версии.

Ранее в сеть попали изображения болванок, которые используются для создания защитных чехлов и стекол. Теперь, пользователь X (Twitter) Sonny Dickson предлагает рассмотреть реальную величину смартфонов. 

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Макеты линейки воссозданы с учетом всех мелочей, даже про яблочко не забыли. Исходя из снимков, можно заметить, насколько Pro-версии отличаются в размерах. Особенно это касается iPhone 16 Pro Max, корпус которого составляет 6,9 дюймов, согласно пометке автора.

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Помимо габаритов, подтверждаются слухи о вертикальном расположении камер в базовых версиях. Поскольку макеты демонстрируют только заднюю часть смартфонов, наличие новой клавиши для управления камерой на правом торце, подтвердить невозможно.
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Источник:
X
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