Apple провела зачистку в App Store. Пострадали приложения для озабоченных

Артем
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Для пользователей iOS приложения предлагали свободу творчества, на других платформах описание было куда интереснее.

Как сообщает портал 9To5Mac, ссылаясь на информацию 404 Media, из App Store удалили несколько приложений с искусственным интеллектом. Там они рекламировались, как «генератор искусства» и, скорее всего, предлагали инструменты для создания артов и редактирования готовых изображений.

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Специалисты из 404 Media смогли раскопать в архивах рекламы устаревшие объявления аналогичных приложений. На других платформах они продвигались, как способ «раздеть любую девушку бесплатно» без ее согласия. Приложенные ссылки переводили на App Store. 

Иронично, что Apple не смогла найти нарушителей в своем собственном сторе. Приложения удалили спустя время и только по наводке 404 Media.
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Источник:
9to5Mac
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