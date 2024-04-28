Apple назвала самую вредную привычку пользователей iPhone. Кто так делает — прекратите сейчас же



Компания Apple обновила свой сайт поддержки для iPhone и добавила информацию о правильном использовании диспетчера запущенных приложений. Оказывается, его нужно открывать гораздо реже, чем многие привыкли.



Речь идет о меню-карусели, в котором отображаются все запущенные и свернутые в фоновый режим приложения. Свайпом вверх можно «выбросить» приложение, тем самым закрыв его — чем многие владельцы iPhone регулярно занимаются, думая, что смартфон будет работать быстрее. Но это не так.







Apple предупреждает: закрывать приложение из диспетчера фоновых задач нужно только в случае, если оно зависло или работает некорректно. В остальное время трогать утилиты в фоне не стоит, поскольку вредная привычка постоянно закрывать все приложения сокращает время работы айфона от аккумулятора и снижает его производительность.

