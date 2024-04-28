Apple назвала самую вредную привычку пользователей iPhone. Кто так делает — прекратите сейчас же

Олег

iPhone


Компания Apple обновила свой сайт поддержки для iPhone и добавила информацию о правильном использовании диспетчера запущенных приложений. Оказывается, его нужно открывать гораздо реже, чем многие привыкли.

Речь идет о меню-карусели, в котором отображаются все запущенные и свернутые в фоновый режим приложения. Свайпом вверх можно «выбросить» приложение, тем самым закрыв его — чем многие владельцы iPhone регулярно занимаются, думая, что смартфон будет работать быстрее. Но это не так.

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Apple предупреждает: закрывать приложение из диспетчера фоновых задач нужно только в случае, если оно зависло или работает некорректно. В остальное время трогать утилиты в фоне не стоит, поскольку вредная привычка постоянно закрывать все приложения сокращает время работы айфона от аккумулятора и снижает его производительность.

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+274
Voreland
🤦🏻‍♂️
40 минут назад
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+398
Gandalf2021
Хрень, тормозит только повторном открытии того же самого приложения. Редко используемые приложения вполне можно закрывать. А ещё полезно перезагружать, даже у Пегасуса есть режим, когда ему не удалось закрепиться и он только в оперативке, тогда перегрузка его сносит на последних апдейтах iOS…
22 минуты назад
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