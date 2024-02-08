Новый iPhone SE может получить Dynamic Island вместо чёлки

Фархад
SE

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu заявил в Х, что следующий iPhone SE получит ещё одно существенное изменение в дизайне. Речь идёт о переходе на Dynamic Island.

Получается, что iPhone SE пропустит в своей цепочке эволюции чёлку, которая использовалась в смартфонах Apple с iPhone X до iPhone 14 Pro.

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Кроме того, блок камер на задней панели будет похож на то, что мы видели на рендерах iPhone 16 и iPhone 16 Plus в последние дни. Однако вместо двух объективов, в iPhone SE будет всего один. Под ним будут расположены микрофон и светодиодная вспышка.

Ожидается, что следующий iPhone SE выйдет только в 2025 году, поэтому Apple может ещё несколько раз пересмотреть дизайн.
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Источник:
Majin Bu
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