Российские приложения станут доступны на iPhone

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«При активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. И если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему показывается экран из российского списка приложений для предустановки, хотя в Евросоюзе эти нормы не действуют. Точно такая же история возможна и с маркетплейсами — для того, чтобы они заработали на территории РФ, нужно будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы», — считает Щельцын.

Об этом заявляют создатели магазина приложений NashStore в связи с появлением альтернативных маркетплейсов для iOS в Европе.Информацией поделились «Известия», ссылаясь на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Разработчики намерены адаптировать NashStore под iOS, чтобы пользователи из России могли беспрепятственно скачивать любые приложения, которые ранее удалили из AppStore. Пока правила позволяющие запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, официально распространяются только в Евросоюзе и вступят в силу 7 марта.Тем не менее источник уверен, что новой политикой Apple стоит воспользоваться, а возникшие региональные ограничения можно будет обойти.Эксперты добавили, что выбор другого региона открывает доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать российские приложения придется снова заходить в настройки. Кроме того при смене региона могут не работать российские кино и музыка.На вопрос будут ли работать альтернативные магазины в России Apple на данный момент не ответила.