Российские приложения станут доступны на iPhone

Артем
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Об этом заявляют создатели магазина приложений NashStore в связи с появлением альтернативных маркетплейсов для iOS в Европе.

Информацией поделились «Известия», ссылаясь на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Разработчики намерены адаптировать NashStore под iOS, чтобы пользователи из России могли беспрепятственно скачивать любые приложения, которые ранее удалили из AppStore. Пока правила позволяющие запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, официально распространяются только в Евросоюзе и вступят в силу 7 марта. 

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Тем не менее источник уверен, что новой политикой Apple стоит воспользоваться, а возникшие региональные ограничения можно будет обойти.

«При активации iOS-устройства пользователи всегда выбирают страну, где будет использоваться гаджет. И если человек активирует iPhone в ЕС, но выбирает страну «Россия», то ему показывается экран из российского списка приложений для предустановки, хотя в Евросоюзе эти нормы не действуют. Точно такая же история возможна и с маркетплейсами — для того, чтобы они заработали на территории РФ, нужно будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы», — считает Щельцын.

Эксперты добавили, что выбор другого региона открывает доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать российские приложения придется снова заходить в настройки. Кроме того при смене региона могут не работать российские кино и музыка. 

На вопрос будут ли работать альтернативные магазины в России Apple на данный момент не ответила.
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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3483
kardigan
Интересно, но ни х.. не понятно.
Сегодня в 09:38
#
tellurian
+2668
tellurian
Сначала пусть покажет работу, а пока это только его домыслы.
Те, кто поставил 17.4 бету, увезли некий идентификатор, который показывает регион. Возможно это так. Будет понятно после второй беты.
Сегодня в 09:49
#
+296
Alex82 tellurian
Так IOS 17.4 бета 2 вышла на прошлой неделе) Доброе утро!)
Сегодня в 10:28
#
tellurian
+2668
tellurian Alex82
Спасибо что поправили. Ошибся. На этой неделе может новая выйти.
Сегодня в 11:03
#
+2
godspell
Возможно, возможно, когда сделают, вот тогда и поговорим. Делим шкуру неубитого медведя.
Сегодня в 09:49
#
+256
Voreland
Так много вопросов, но пока мало ответов…
так ли всё просто будет на самом деле?🤔
Сегодня в 10:06
#
Роман Лесной
+1
Роман Лесной
Давайте быстрее делайте, трубы горят !!!
Сегодня в 10:16
#
+626
franzisonfire
Названия конечно жопа полная))
Сегодня в 11:03
#
YABLOKOFON
+68
YABLOKOFON
Если бы все было так легко то можно было и чип U1 активировать и частный узел. Но айфон знает где он находится в эппл не дураки работают
Сегодня в 11:07
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