iOS 17.4 исправляет функцию, из-за которой над вами все смеялись

Фото: Apple
Компания Apple внесла долгожданные правки в iOS 17 и iPadOS 17, чтобы не ставить своих пользователей в неловкое положение. Об этом написали в MacRumors.
Речь идет о полноэкранных 3D-видеореакциях во время видеозвонков, которые появились в iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. Чтобы показать свои эмоции, не отвлекаясь на поиск и нажатие кнопок, вы можете показать один из ряда заданных жестов для запуска видеоэффекта.
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Однако сейчас эта функция включена по умолчанию, что иногда приводит к курьезам и неловкости: во время серьезной видеоконференции за спиной докладчика взлетают воздушные шарики или появляется большой «лайк». Мало кто знает, как отключается эта фича, что вызывает большие неудобства.
К счастью, в iOS 17.4 будет решение проблемы. Apple готовит API, которое позволит сторонним приложениям для видеосвязи вроде Zoom, Skype или Telegram, отключать 3D-реакции по умолчанию. К сожалению, пока нет информации об аналогичном нововведении в macOS 14.4 — там оно тоже совершенно необходимо.