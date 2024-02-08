iOS 17.4 исправляет функцию, из-за которой над вами все смеялись

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Компания Apple внесла долгожданные правки в iOS 17 и iPadOS 17, чтобы не ставить своих пользователей в неловкое положение. Об этом написали в MacRumors.



Речь идет о полноэкранных 3D-видеореакциях во время видеозвонков, которые появились в iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. Чтобы показать свои эмоции, не отвлекаясь на поиск и нажатие кнопок, вы можете показать один из ряда заданных жестов для запуска видеоэффекта.



