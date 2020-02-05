



Компания Sony начала продавать в России музыкальный плеер Walkman NW-A105. Он был выпущен в честь сорокалетия культового бренда Walkman.



Walkman NW-A105 работает на Android, оснащён цифровым преобразователем S-Master HX и поддерживает кодек LDAC для беспроводной передачи звука без потери качества на совместимые наушники и колонки.



Инженеры Sony разработали для этой модели специальный интерфейс в стиле кассетного плеера. На экране диагональю 3,6 дюйма появляется изображение кассеты с крутящейся плёнкой — почти как в настоящих кассетниках.







Первый плеер Walkman был представлен в 1979 году, и с тех пор Sony выпустила несколько десятков моделей и продала несколько десятков миллионов кассетников. С развитием технологий этот бренд появлялся на других портативных плеерах компании — для воспроизведения CD, MiniDisc, MP3 и т. п.



Walkman NW-A105 начнёт продаваться в России с 7 февраля и будет стоить 22 990 рублей.







