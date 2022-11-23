Автомобили Россия

Новый «Москвич 3» показали во всей красе

Артем
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Производство автомобилей под легендарной маркой «Москвич» уже идет полным ходом. С конвейера сошла первая модель.

Такой информацией поделились РИА Новости. Главным героем церемонии открытия завода стал «Москвич 3». Кроссовер торжественно представили мэру Москвы и главе Минпромторга. 

Правда новая модель легенды отечественного автопрома — это переименованная версия китайского JAC JS4. Габариты автомобиля можно сравнить с Kia Seltos и Skoda Karoq: 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе 2620 мм. Он построен на совместной платформе JAC и Volkswagen со стойками типа McPherson спереди и полунезависимой с торсионной балкой сзади.
Переднеприводные автомобили с ДВС должны получить 1,6-литровые атмосферные двигатели мощностью 109 л.с. Также будет доступен 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с., на который завод «Москвич» уже получил одобрение. Оба вышеописанных мотора работают совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Любителям российского автопрома также обещают представить электрическую версию кроссовера «Москвич 3», которая получит электромотор мощностью 68 л.с. и запас хода 410 км.

Продажи представленной модели ожидаются уже в декабре 2022 года.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Илья Юдин
+5
Илья Юдин
Такого де**ма я еще не видел.
час назад в 17:03
#
lonelysoul
+342
lonelysoul Илья Юдин
Так еще хотя бы свое было, а не китайское.
11 минут назад
#
Mers
+4178
Mers
Москвич — хорошо. Шильдик «Москвич», на китайском авто — плохо. Опять зависимость от кого-то.
6 минут назад
#
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