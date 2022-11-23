Как исправить ошибку «Память заполнена» на Apple Watch

Откройте приложение Watch на iPhone

Нажмите «Все часы», а потом значок «i» рядом с вашими часами

Выберите «Отключить Apple Watch»

Дождитесь завершения процесса.

Многим владельцам iPhone и iPad с накопителем 16, 32 или 64 Гб знакома проблема переполнения внутренней памяти системным кэшем — тот самый легендарный раздел «Другое» в статистике расхода хранилища. Смарт-часы от Apple тоже имеют встроенную память, и тоже подвержены этой проблеме. А поскольку Apple Watch с памятью 256 или 512 Гб не существует, столкнуться с переполнением памяти может буквально каждый их владелец.Что делать, если пользовательских файлов на часах толком нет, но устройство уже предупреждает о переполнении хранилища? Скорее всего, дело в системном кэше или файлах обновлений watchOS, которые часы по какой-то причине не удаляют. К сожалению, Apple не предусмотрела никакой кнопки, настройки или инструмента для очистки системного кэша. Единственный способ избавиться от назойливого предупреждения — перепривязка Watch к вашему iPhone.Предварительное резервное копирование данных с часов не требуется — оно происходит автоматически, копия хранится на вашем iPhone.Когда Apple Watch предложат подключить их, пройдите необходимые шаги и восстановите свои данные из резервной копии, либо настройте часы «как новые». Оба способа очистят раздутый раздел «Другое» и устройство больше не будет вас беспокоить.