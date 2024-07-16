Новый Pixel Fold показали живьём на фото со всех сторон

Самый дорогой из будущих смартфонов Google засветился на снимках, предоставленных тайваньским регулятором NCC. Речь идёт о складном девайса, который будет называться Pixel 9 Pro Fold, а на Pixel Fold 2.На изображениях показан Google Pixel 9 Pro Fold со всех сторон, а также в разобранном виде, что позволяет рассмотреть некоторые спецификации его батареи.Как видно, дизайн новинки существенно изменится: грани станут более плоскими, а блок камер будет расположен в левом верхнем углу задней панели. При этом сами сенсоры выстроены в два ряда. Как минимум, выглядит необычно. Ещё снимки подтверждают, что Google переместит внутреннюю селфи-камеру в угол экрана.Другие изображения раскрывают ёмкость аккумулятора в 4560 мАч и поддержку зарядки мощностью 20 Вт.Напомним, масштабная презентация Made by Google в этом году пройдёт 13 августа.