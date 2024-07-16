Новый Pixel Fold показали живьём на фото со всех сторон

Фархад
Pixel 9 Pro Fold

Самый дорогой из будущих смартфонов Google засветился на снимках, предоставленных тайваньским регулятором NCC. Речь идёт о складном девайса, который будет называться Pixel 9 Pro Fold, а на Pixel Fold 2.

На изображениях показан Google Pixel 9 Pro Fold со всех сторон, а также в разобранном виде, что позволяет рассмотреть некоторые спецификации его батареи.
Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold

Как видно, дизайн новинки существенно изменится: грани станут более плоскими, а блок камер будет расположен в левом верхнем углу задней панели. При этом сами сенсоры выстроены в два ряда. Как минимум, выглядит необычно. Ещё снимки подтверждают, что Google переместит внутреннюю селфи-камеру в угол экрана.
Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold
Другие изображения раскрывают ёмкость аккумулятора в 4560 мАч и поддержку зарядки мощностью 20 Вт.

Напомним, масштабная презентация Made by Google в этом году пройдёт 13 августа.
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Источник:
Android Authority
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