Nubia выпустила мощнейшую зарядку на 4 порта

В основе зарядного блока лежит технология GaN пятого поколения. Как заявляет производитель, это позволяет снизить нагрев корпуса на 17%, потребление энергии на 20%, при этом скорость отклика повышается на 19%. Зарядное устройство разработано специально для смартфонов Red Devil, но подойдет и для других брендов, в том числе и Apple.
Зарядку снабдили тремя портами USB-C и одним USB-A. Выходной мощности хватает для одновременной подпитки двух ноутбуков. Комбинация выходной мощности портов показана ниже.
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Пока новинка доступна только в Китае по цене 349 юаней (~ 4 300 рублей).