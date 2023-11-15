Nubia выпустила мощнейшую зарядку на 4 порта

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Компания представила устройство Red Magic мощностью 165 Вт, совершив революцию в мире быстрой зарядки.В основе зарядного блока лежит технология GaN пятого поколения. Как заявляет производитель, это позволяет снизить нагрев корпуса на 17%, потребление энергии на 20%, при этом скорость отклика повышается на 19%. Зарядное устройство разработано специально для смартфонов Red Devil, но подойдет и для других брендов, в том числе и Apple.Зарядку снабдили тремя портами USB-C и одним USB-A. Выходной мощности хватает для одновременной подпитки двух ноутбуков. Комбинация выходной мощности портов показана ниже.В основе зарядного устройства лежит запатентованная технология Nubia NeoCharger3.0, поддерживающая основные протоколы быстрой зарядки: PD3.0, PD2.0, PPS, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC, PE и APPLE2.4/BC1.2. В комплект входит кабель на 9A.Пока новинка доступна только в Китае по цене 349 юаней (~ 4 300 рублей).