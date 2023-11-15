Nubia выпустила мощнейшую зарядку на 4 порта

Артем
Компания представила устройство Red Magic мощностью 165 Вт, совершив революцию в мире быстрой зарядки. 

В основе зарядного блока лежит технология GaN пятого поколения. Как заявляет производитель, это позволяет снизить нагрев корпуса на 17%, потребление энергии на 20%, при этом скорость отклика повышается на 19%. Зарядное устройство разработано специально для смартфонов Red Devil, но подойдет и для других брендов, в том числе и Apple.

феукгофкегшк6.png

Зарядку снабдили тремя портами USB-C и одним USB-A. Выходной мощности хватает для одновременной подпитки двух ноутбуков. Комбинация выходной мощности портов показана ниже.
В основе зарядного устройства лежит запатентованная технология Nubia NeoCharger3.0, поддерживающая основные протоколы быстрой зарядки: PD3.0, PD2.0, PPS, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC, PE и APPLE2.4/BC1.2. В комплект входит кабель на 9A.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Пока новинка доступна только в Китае по цене 349 юаней (~ 4 300 рублей).
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Xiaomi показала свой электромобиль
Выпущена первая в мире видеокарта со встроенным SSD-накопителем
Новые аксессуары Satechi появились на российском рынке

Рекомендации

Рекомендации

Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+546
Aspard
На кой она на Apple, те только-только от 5 ватт ушли.
Сегодня в 18:08
#