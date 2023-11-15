Xiaomi показала свой электромобиль

Александр


Компания Xiaomi опубликовала изображения электромобиля SU7. Возможно, она и не хотела бы делать это, но таковы в Китае требования для получения лицензии на его выпуск.

Сборка электромобиля производится на заводе BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd). Он будет выпущен в нескольких версиях (SU7, SU7 Pro и SU7 Max): с колёсами диаметром 19 и 20 дюймов, с лидаром над лобовым стеклом и без лидара, задний привод и полный привод. Предусмотрено распознавание водителя с помощью сканирования лица.



Габариты модели составляют 4997×1963×1455 мм, колёсная база 3000 мм, масса 2205 кг. Заднеприводный вариант получит двигатель производства United Automotive Electronics мощностью 220 кВт, а полноприводный 495 кВт (220 + 275 кВт). Аккумулятор произведён компанией BYD. Максимальная скорость ограничена 210 или 265 км/ч в зависимости от модификации. Несколько десятков экземпляров Xiaomi SU7 уже сошли с конвейера BAIC, в скором времени их протестируют в реальных условиях на дорогах в Китае.



У Xiaomi очень много различных брендов, но электромобиль выйдет под её основной торговой маркой. Серийное производство Xiaomi SU7 будет запущено в декабре 2023 года, а анонс запланирован на февраль 2024 года. Сколько будет стоить этот электромобиль и когда он появится в продаже, пока не раскрывается.
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Комментарии

Lord
+564
Lord
Илон напрягся.
час назад в 16:44
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tellurian
+4800
tellurian Lord
Он уже давно напрягся или расслабился. Он уже не первый и свои сливки с рынка он снял. Сейчас конкуренция очень усилилась. Последний отчёт тому подтверждение.
Сейчас на рынке десятки производителей и выбор огромен. Почини есть машину, которые лучше внутри оснащены.
32 минуты назад
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