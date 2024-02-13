Обладатель Apple Vision Pro показал, как пользоваться ноутбуком без крышки и экрана

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Блогер Люк Миани продемонстрировал, как имея гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro можно преобразить MacBook. Он демонтировал его верхнюю крышку и добавил вместо неё виртуальный экран.В результате получился ноутбук, у которого осталась лишь половина корпуса, хотя пользоваться им, по мнению блогера, стало удобнее и интереснее. Гаджет стал намного легче, а виртуальный экран масштабируется, благодаря чему изображение выглядит крупнее. Единственный недостаток — нужно носить на голове гарнитуру Apple Vision Pro, которая продаётся в США за 3,5-4 тысячи долларов, а в России стоит от 500 до 900 тысяч рублей.На таком располовиненном ноутбуке по-прежнему можно набирать текст и пользоваться тачпадом, а при желании получится добавить ещё несколько виртуальных экранов, если одного окажется мало. Правда, им будет невозможно пользоваться без Vision Pro, хотя и это ограничение можно обойти, подключив его к внешнему монитору. Вряд ли стоит подвергать такой экзекуции исправный и хорошо работающее устройство, но этот эксперимент показывает, что XR-гарнитура Apple вполне способна вдохнуть жизнь в ноутбуки, которые повреждены или частично отжили своё и начали распадаться по частям от старости или неаккуратного обращения.