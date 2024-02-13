Обладатель Apple Vision Pro показал, как пользоваться ноутбуком без крышки и экрана

Александр


Блогер Люк Миани продемонстрировал, как имея гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro можно преобразить MacBook. Он демонтировал его верхнюю крышку и добавил вместо неё виртуальный экран.

В результате получился ноутбук, у которого осталась лишь половина корпуса, хотя пользоваться им, по мнению блогера, стало удобнее и интереснее. Гаджет стал намного легче, а виртуальный экран масштабируется, благодаря чему изображение выглядит крупнее. Единственный недостаток — нужно носить на голове гарнитуру Apple Vision Pro, которая продаётся в США за 3,5-4 тысячи долларов, а в России стоит от 500 до 900 тысяч рублей.

На таком располовиненном ноутбуке по-прежнему можно набирать текст и пользоваться тачпадом, а при желании получится добавить ещё несколько виртуальных экранов, если одного окажется мало. Правда, им будет невозможно пользоваться без Vision Pro, хотя и это ограничение можно обойти, подключив его к внешнему монитору. Вряд ли стоит подвергать такой экзекуции исправный и хорошо работающее устройство, но этот эксперимент показывает, что XR-гарнитура Apple вполне способна вдохнуть жизнь в ноутбуки, которые повреждены или частично отжили своё и начали распадаться по частям от старости или неаккуратного обращения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Названа ключевая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 15 Pro Max
Apple слегка увеличит батарею в iPhone 16, но урежет в iPhone 16 Plus
Apple превратит iPhone 16 в полноценный фотоаппарат. Секрет в новой кнопке

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Честно, глупое решение
Вчера в 18:16
#
Dmitriy
+862
Dmitriy
Может за эти деньги дешевле ноут купить и доп экранов?
Вчера в 19:32
#
+626
jkttim
А клавиатуру не судьба использовать?
Вчера в 20:15
#