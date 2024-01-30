Обновления Windows 10 и 11 кошмарят пользователей: на компьютерах отваливаются Wi-Fi и Bluetooth

Компания Microsoft начала выпускать для Windows 10 и 11 патчи, которые должны были закрыть уязвимость, связанную с драйверами. Но на деле они отзывают драйверы у некоторых нормально работающих компонентов, из-за чего ПК внезапно перестаёт работать.
Проблеме подвержено в основном старое оборудование на компьютерах и ноутбуках, выпускавшихся относительно давно. В «Диспетчере устройств» неработающее или некорректно работающее устройство помечено восклицательным знаком, а если зайти в его свойства, в поле описания будет указано, что «Windows не может проверить цифровую подпись файла драйвера, так как сертификат был отозван».
Так, без видимой причины, после установки очередного патча безопасности на компьютере или ноутбуке может «отвалиться» Wi-Fi или Bluetooth, поскольку система безопасности не смогла проверить актуальность цифровой подписи к драйверу и отключила его.
Пользователь «Хабра» Ostan обнаружил, что вызывающие эти проблемы патчи начали выпускаться с июня 2023 года. Он перебрал несколько вариантов отключения проверки подписей к драйверам и предложил решение, которое позволит сохранить в полностью работоспособном состоянии старые компьютеры и ноутбуки.
«Досрочный» End of Support для используемых мною для создания своих сборок версий Windows 10. Собрал сборки с интеграцией накопительных обновлений по июнь 2023 года и на этом всё, финиш! Хотя всё же вложил последние зимние обновления .NET Framework 4.8 так как они ничего не портят. Также отключил с помощью локальных политик автоматическую проверку и установку обновлений. Соответствующий твик реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
;Отключить автоматическое обновление Windows
"NoAutoUpdate"=dword:00000001
Ostan не рекомендует отключать «Центр обновления Windows», поскольку в этом случае теряется возможность устанавливать драйверы устройств из репозитория Microsoft, а в настройках Windows по-прежнему остаётся кнопка «Проверить обновления», нажатие на которую приводит к скачиванию и установке губительных для некоторых компьютеров апдейтов.
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