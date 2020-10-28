

























Компания Huawei представила в России смартфон Huawei P smart 2021. Он оснащён большим экраном, ёмкой батареей для работы в течение всего дня и системой фотокамер, поддерживающей различные режимы съемки.Huawei P smart 2021 оснащен технологией Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Всего десяти минут зарядки достаточно для просмотра видео в течение двух часов, что позволяет быстро зарядить смартфон прямо перед выходом из дома или во время короткого перерыва. А благодаря батарее емкостью 5000 мАч Huawei P smart 2021 способен работать без подзарядки до 23 часов в режиме воспроизведения видео.Основная камера Huawei P smart 2021 состоит из четырёх фотомодулей. Основной модуль 48 МП с диагональю ½ дюйма создает снимки с высокой детализацией даже в сложных условиях освещения за счет захвата большого светового потока. Высокое разрешение снимков дает возможность увеличивать изображение без потери качества.Чувствительность сенсора в сочетании с интеллектуальными алгоритмами позволяет основной камере Huawei P smart 2021 делать четкие детализированные снимки при ночной фотосъёмке. В ночном режиме камера устраняет шумы за счёт комбинирования информации с нескольких последовательных кадров.Камера смартфона оснащена сверхширокоугольным объективом с модулем 8 МП и углом зрения 120° и сенсором для макросъёмки с модулем 2 МП, который способен снимать с расстояния от 4 см. Объектив с модулем 2 МП, отвечающий за определение глубины сцены, позволяет делать портреты с эффектом боке. Также смартфон оснащен фронтальной камерой 8 МП с интеллектуальными алгоритмами коррекции портретов и круговой вспышкой для равномерного освещения лица.Huawei P smart 2021 имеет экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400×1080 пикселей. Сертифицированный TÜV Rheinland режим защиты зрения, в котором смартфон фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижает нагрузку на глаза во время чтения и веб-серфинга.Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, расположенную на боковой поверхности смартфона, что позволяет разблокировать устройство.Смартфон оснащён встроенным накопителем на 128 ГБ. Для тех, кому нужно больше места, предусмотрена возможность установки карты памяти ёмкостью до 512 ГБ.Новый Huawei P smart 2021 работает под управлением EMUI 10.1, предлагающей набор функций для упрощения повседневных задач. Среди них, например, интеллектуальный сервис, объединяющий фотографии галереи в коллажи. Смартфон поставляется с предустановленным магазином приложений AppGallery и сервисами Huawei. Сервисов Google на нем нет.Новый Huawei P smart 2021 будет доступен в России в черном и ярко-зеленом оттенках с 11 ноября эксклюзивно на торговой площадке Tmall, а с 13 ноября — в официальном интернет-магазине Huawei. Розничная цена модели в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ составит 16 999 рублей.