

















«Бывает сложно найти время на профилактические осмотры у врачей, однако о здоровье надо заботиться. Поэтому мы решили создать устройство, с которым базовые медицинские проверки не будут отнимать драгоценные минуты и часы. Думаем, эта технология может повысить уровень жизни людей, особенно тех, кто входит в группы риска», — отмечают победители.

Reface







Walker Way







Первое место на национальном этапе премии заняли разработчики умной зубной щётки Health Care Toothbrush с функцией мониторинга здоровья.Анастасия Балабанова, студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица, и Артемий Зенкин, студент Университета ИТМО, заняли первое место на национальном этапе James Dyson Award — международного конкурса в сфере инженерного проектирования и дизайна. Изобретатели представили умную щётку Health Care Toothbrush, которая во время чистки зубов анализирует состав выдыхаемого воздуха и частиц крови в слюне. С помощью этих данных устройство отслеживает состояние здоровья человека.Обычно люди не проходят медицинские проверки с достаточной регулярностью. Поэтому при онкологических заболеваниях часто возникают осложнения из-за позднего диагностирования. Авторы победившего проекта предложили решить эту проблему с помощью зубной щётки — предмета, которым люди пользуются каждый день. В отличие от других устройств на базе химических датчиков, Health Care Toothbrush органично вписывается в повседневную жизнь и не требует никаких дополнительных манипуляций.Health Care Toothbrush помогает заботиться о здоровье без особых усилий. Устройство сможет отследить первые признаки, указывающие на начало серьезных заболеваний. В сменную насадку этой зубной щётки встроен электрохимический датчик для анализа слюны и выдыхаемого воздуха. Сенсор избирательно реагирует на изменение концентрации ионов и органических молекул. Во время ежедневной чистки зубов устройство может распознавать признаки зарождения таких заболеваний, как рак лёгких, сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких и пневмония. Информация с датчика поступает на встроенный чип Bluetooth, который позволяет подключать зубную щётку к смартфону, не требуя специализированного оборудования.В ближайшем будущем изобретатели планируют создать рабочий прототип устройства и обеспечить его стабильное функционирование. Следующие этапы развития проекта — разработка мобильного приложения и усовершенствование чистящей головки зубной щётки.Национальные финалисты:Денис Шилов, Елена Юмагулова, Илья Зисман (НИУ «Высшая школа экономики»)Существует много ситуаций, в которых было бы полезно без использования рук управлять электронными устройствами. Например, смартфоном, компьютером, умным домом и дополнительными функциями автомобиля. К тому же такая технология может понадобиться людям с ограниченными физическими возможностями.Reface с помощью нейросети реагирует на мимику. Пользователь может настроить в приложении, какие действия будут выполняться при разных движениях лицевых мышц. Распознавать мимику позволяет расположенный на голове электроэнцефалограф (прибор для измерения мозговой активности). Он считывает данные с двух датчиков за ушами и отправляет их на смартфон по протоколу BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением). На смартфоне должно быть установлено специальное приложение, которое получает информацию с устройства, применяет несколько фильтров для удаления шумов и передаёт результат в нейросеть.





Валерия Царегородцева (СПГХПА им. А. Л. Штиглица)



Проблема:



Людям с церебральным параличом сложно оставаться самостоятельными и иметь личное пространство. Существующие опоры для стояния и хождения очень громоздкие, неудобные и сложные в управлении. Должны появиться новые опоры, которые решат проблему передвижений, будут более эргономичными, с более привлекательным и инновационным дизайном.



Решение:



Walker Way оснащён системой управления и мотор-колёсами. Это новаторское решение в области ортопедии. Устройство позволяет комфортно держаться в вертикальном положении, устраняет дрожь при движении, позволяет подниматься по лестницам и легко менять высоту тела. Также концепт решает функциональные и эстетические проблемы. В устройстве используются инновационные технологии работы вертикализаторов.











