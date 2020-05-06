Российский рынок умных часов и фитнес-трекеров за первый квартал 2020 года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейла.



По данным сети «Связной» рост продаж составил 54%, а по данным «М.Видео – Эльдорадо» – 70%. В России было продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд руб. с января по март 2020 года, рассказал представитель «Связного».



В «М.Видео – Эльдорадо» в I квартале 2020 года продажи носимых устройств выросли примерно на 70% как в денежном, так и в натуральном выражении. Представитель сети «Связной» отметил, что с января по март самый большой рост продемонстрировали фитнес-трекеры. Россиянами было приобретено почти 1 миллион таких устройств на общую сумму 2,5 млрд руб., а это на 61% больше прошлогодних показателей в натуральном выражении и на 64% в денежном. Наибольшей полярностью пользовались устройства от Xiaomi, Honor и Jet.



Категория умных часов, по подсчетам «Связного», стала второй по популярности. В России было куплено 230 000 таких устройств на сумму 5,8 млрд руб. за первые три месяца 2019 года. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении.



Самые популярные модели смарт-часов — Apple Watch Series 3 и 5, а также Samsung Galaxy Watch Active 2. Об этом рассказал представитель розничной сети МТС. По его словам, продажи детских часов выросли примерно на 30%, а самыми популярными моделями в этом сегменте стали устройства от Jet и Elari.





