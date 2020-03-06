44 мм с керамическим корпусом и алюминиевой рамкой (1499 юаней или 14 800 рублей)

46 мм с керамическим корпусом и алюминиевой рамкой (1999 юаней или 19 700 рублей)

44 мм со стальным корпусом (2499 юаней или 24 600 рублей)





Компания OPPO, помимо новых флагманских смартфонов , представила в Китае смарт-часы, которые получили незатейливое название OPPO Watch. По внешности их легко спутать с Apple Watch.Часы OPPO оснащены прямоугольным AMOLED-экраном диагональю 1,91 дюйма с графической плотностью 326 пикселей на дюйм и полным охватом цветового спектра DCP-P3.Компания выпустила три модификации часов, которые отличаются размерами и материалами корпуса:Во всех модификациях применяется ремешок из гипоаллергенного фторкаучука, но также можно будет приобрести кожаный ремешок.





Часы могут замерять пульс, давать рекомендации по тренировкам, выдерживают брызги воды в душе и погружение в бассейн, а поддержка сотовой связи позволяет использовать их для разговоров по телефону и прослушивания музыки из стриминговых сервисов через Bluetooth. В них установлен модуль eSIM, а в России эта технология пока не работает.



OPPO Watch поддерживают быструю зарядку — от 1 до 50% за 17 минут. Полного заряда хватит на 40 часов интенсивного использования часов или на три недели работы в режиме низкого потребления энергии.



Изначально эти часы будут продаваться в Китае, а затем могут появиться в других странах. Дата их выпуска пока неизвестна.







