OPPO Watch

Компания OPPO, помимо новых флагманских смартфонов, представила в Китае смарт-часы, которые получили незатейливое название OPPO Watch. По внешности их легко спутать с Apple Watch.

Часы OPPO оснащены прямоугольным AMOLED-экраном диагональю 1,91 дюйма с графической плотностью 326 пикселей на дюйм и полным охватом цветового спектра DCP-P3.

Компания выпустила три модификации часов, которые отличаются размерами и материалами корпуса:
  • 44 мм с керамическим корпусом и алюминиевой рамкой (1499 юаней или 14 800 рублей)
  • 46 мм с керамическим корпусом и алюминиевой рамкой (1999 юаней или 19 700 рублей)
  • 44 мм со стальным корпусом (2499 юаней или 24 600 рублей)
Во всех модификациях применяется ремешок из гипоаллергенного фторкаучука, но также можно будет приобрести кожаный ремешок.



Часы могут замерять пульс, давать рекомендации по тренировкам, выдерживают брызги воды в душе и погружение в бассейн, а поддержка сотовой связи позволяет использовать их для разговоров по телефону и прослушивания музыки из стриминговых сервисов через Bluetooth. В них установлен модуль eSIM, а в России эта технология пока не работает.

OPPO Watch поддерживают быструю зарядку — от 1 до 50% за 17 минут. Полного заряда хватит на 40 часов интенсивного использования часов или на три недели работы в режиме низкого потребления энергии.

Изначально эти часы будут продаваться в Китае, а затем могут появиться в других странах. Дата их выпуска пока неизвестна.



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