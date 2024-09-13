Краденый iPhone станет еще бесполезнее. Apple придумала, как усложнить жизнь воришкам

Apple ранее в этом году объявила, что добавить Activation Lock для компонентов iPhone. Новую функцию уже обнаружили в предрелизной версии iOS 18 (Release Candidate).Activation Lock связывает учетную запись Apple ID с iPhone и его компонентами, такими как аккумулятор, камеры и дисплей. Используется серийный номер деталей.Новый инструмент защиты сделает краденые айфоны еще бесполезнее, поскольку их нельзя будет продать «на запчасти». Activation Lock будет проверять все установленные компоненты и блокировать их в случае, если они были активированы другой учетной записью или сняты с устройства в режиме пропажи.Напомним, выход публичной версии iOS 18 ожидается 16 сентября. Она будет доступна для iPhone XR и новее.