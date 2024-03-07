Обзор нового MacBook Air на M3: есть веские причины обновиться

Фархад


В преддверии скорого старта продаж MacBook Air с чипами M3 некоторые западные медиа и блогеры поделились первыми впечатлениями о новых ноутбуках Apple. Собрали всё, что нужно знать в этом материале.

Производительность

M3

Обе модели (13 и 15 дюймов) стали на 20% мощнее по сравнению с предшествующими MacBook Air. За это спасибо новому 3-нм чипу M3, который обеспечивает производительность и энергоэффективность на уровне базового 14-дюймового MacBook Pro.

Джейсон Снелл из Six Colors также похвалил новый MacBook Air с M3 за аппаратно-ускоренную трассировку лучей для улучшения рендеринга графики в играх, а также декодирование видео AV1.

Внешние мониторы

M3

Все предыдущие модели MacBook Air с чипами Apple Silicon поддерживали только один внешний монитор, а новые модели могут выводить изображение сразу на два внешних дисплея. Однако для этого нужно закрыть крышку MacBook Air.

Журналист CNET Джошуа Голдман успел оценить это нововведение. Он отметил, что теперь к MacBook Air M3 можно подключить два внешних дисплея напрямую к портам Thunderbolt USB-C, которые также будут обеспечивать ноутбук питанием.

Единственный минус — закрытая крышка MacBook Air, что создаёт неудобства в моментах, когда нужно воспользоваться сканером Touch ID. Впрочем, решение есть — достаточно купить клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID.

Маркий корпус

В своём пресс-релизе Apple заявила, что новый MacBook Air в цвете Midnight (темно-синий) получили «анодированное уплотнение для уменьшения отпечатков пальцев». Такой же подход компания использовала при окраске MacBook Pro в цвете Space Black.

На деле новинка действительно меньше пачкается, но слишком жирные отпечатки всё же видны. Во всяком случае, это наблюдение Джейкоба Крола из TheStreet.

Прочее

Рецензенты и блогеры также похвалил новые MacBook Air с M3 за более быструю скорость загрузки файлов из сети, благодаря переходу на Wi-Fi 6E. Ещё одно улучшение коснулось микрофонов — в новых ноутбуках они обеспечивают «повышенную четкость голоса при звонках», а также поддерживают режимы «Изоляция голоса» и «Широкий спектр».
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