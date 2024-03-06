Топ-10 аниме-кроссоверов: Apple экранизировала мангу «Полночь»

Фархад
Apple

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале 19-минутным фильмом «Полночь», полностью снятым на iPhone 15 Pro.

Режиссёром короткометражки выступил Такаши Миике. Картина представляет собой адаптацию манги известного японского художника Осаму Тэдзуки.



Большая часть фильма происходит в ночном Токио, освещенном неоновым светом, что безусловно отдаёт вайбами того самого «Форсажа 4». Не обошлось и без эпизода с автомобильной погоней. Видимо, Apple специально сделала основной акцент на этой сцене, чтобы продемонстрировать возможности флагмана по съёмке видео при слабом освещении.

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Сама история рассказывает о таксисте по имени Шинья Мито, что переводится как «Полночь». Его играет популярный японский актер Кенто Каку. Главный герой бродит по улицам Токио, предлагая помощь нуждающимся. Ну а в конце нас ждёт схватка с гнусной бандой, возглавляемой злым боссом, которого играет не менее известный актер Юкиёси Одзава.
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Источник:
Apple
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