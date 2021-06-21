



AliExpress проводит летнюю распродажу 618, в рамках которой многие бренды снизили цены на свои товары. Как и в предыдущие годы, не осталась в стороне и компания Oclean, выпускающая профессиональные продукты для ухода за полостью рта: она не только продаёт новинки с большими скидками, но и дарит своим покупателям ценные подарки. Настоящий бестселлер — топовая электрическая зубная щётка



Почему не стоит упускать промо-распродажу Oclean X Pro Elite?



В том числе из-за того, что эта щётка пользуется огромным спросом. Все её запасы были распроданы сразу после релиза, а затем она продавалась только по предзаказу. Покупатели высоко оценили Oclean X Pro Elite, в чём можно убедиться прочитав отзывы. Кроме того, эту щётку рекомендуют к использованию профессиональные дантисты по всему миру, и она очень понравилась блогерам, которые получили её на обзор.

AliExpress проводит летнюю распродажу 618, в рамках которой многие бренды снизили цены на свои товары. Как и в предыдущие годы, не осталась в стороне и компания Oclean, выпускающая профессиональные продукты для ухода за полостью рта: она не только продаёт новинки с большими скидками, но и дарит своим покупателям ценные подарки. Настоящий бестселлер — топовая электрическая зубная щётка Oclean X Pro Elite — тоже участвует в этой распродаже.В том числе из-за того, что эта щётка пользуется огромным спросом. Все её запасы были распроданы сразу после релиза, а затем она продавалась только по предзаказу. Покупатели высоко оценили Oclean X Pro Elite, в чём можно убедиться прочитав отзывы. Кроме того, эту щётку рекомендуют к использованию профессиональные дантисты по всему миру, и она очень понравилась блогерам, которые получили её на обзор.





Чем Oclean X Pro Elite лучше других электрических зубных щёток?



Бесшумная



Во дворе лает собака, дети у соседей наверху прыгают по полу со всей дури, машины на улице сигналят друг другу…, а после того, как дантист посоветует вам купить электрическую зубную щётку, придётся ещё терпеть её неприятное жужжание дважды в день? Неужели нельзя хотя бы во время чистки зубов немного побыть в тишине? Компания Oclean считает, что можно — у неё есть решение этой проблемы. В Oclean X Pro Elite используется технология активного шумоподавления, которая снижает шум от зубной щётки до 45 дБ, а это даже тише шёпота. Бесшумность Oclean X Pro Elite отметили как журналисты, так и обычные пользователи — никто из них не ожидал, что столь мощная зубная щётка может быть такой тихой. Что немаловажно — шумопонижение не снижает эффективность чистки.







Мощная



Oclean X Pro Elite очищает зубы намного лучше других щёток. В ней используется бесщёточный мотор с частотой вращения 42 тысячи оборотов в минуту и щетина Dupont Diamond с ходом движения 6 мм — все эти улучшения привели к 300-процентному увеличению эффективности чистки в сравнении с более ранними моделями. Многие обладатели Oclean X Pro Elite заметили, что их зубы стали чище и белее уже после нескольких дней использования этой щётки.



Стильная и практичная



Oclean X Pro Elite очищает зубы намного лучше других щёток. В ней используется бесщёточный мотор с частотой вращения 42 тысячи оборотов в минуту и щетина Dupont Diamond с ходом движения 6 мм — все эти улучшения привели к 300-процентному увеличению эффективности чистки в сравнении с более ранними моделями. Многие обладатели Oclean X Pro Elite заметили, что их зубы стали чище и белее уже после нескольких дней использования этой щётки. Крутые характеристики это хорошо, но разве плохо, что при этом щётка ещё и выглядит стильно? У Oclean X Pro Elite всё в порядке с дизайном, он актуальный и современный. Корпус очень прочный, его поверхность выполнена из твёрдого полимерного материала, и внешне, и на ощупь напоминающего камень, а не хлипкий пластик. При включении автоматически зажигается экран, причём он сенсорный и позволяет менять настройки работы прямо на лету. Предусмотрена защита от воды IPX7, а специальное крепление позволяет хранить щётку прикреплённой к стене, благодаря чему она всегда останется сухой и не заплесневеет от влаги.

Крутые характеристики это хорошо, но разве плохо, что при этом щётка ещё и выглядит стильно? У Oclean X Pro Elite всё в порядке с дизайном, он актуальный и современный. Корпус очень прочный, его поверхность выполнена из твёрдого полимерного материала, и внешне, и на ощупь напоминающего камень, а не хлипкий пластик. При включении автоматически зажигается экран, причём он сенсорный и позволяет менять настройки работы прямо на лету. Предусмотрена защита от воды IPX7, а специальное крепление позволяет хранить щётку прикреплённой к стене, благодаря чему она всегда останется сухой и не заплесневеет от влаги.





Легко заряжать



Зарядка большинства электрических зубных щёток — та ещё проблема. Нужно умудриться правильно вставить щётку в зарядник и ждать полдня, пока она зарядится. Oclean X Pro Elite заряжается от беспроводного зарядного устройства стандарта Qi всего за 3,5 часа.



Суперумная и высокоэффективная



Заболевания зубов могут возникать из-за привычки неправильно чистить зубы и оставлять некоторые зоны непрочищенными. В Oclean X Pro Elite используется технология Blind Zone Detection, которая условно делит полость рта на 8 зон и следит за эффективностью очистки каждой из них. Результат отображается на экране щётки в режиме реального времени, поэтому вы можете контролировать чистку и при необходимости уделить больше внимания той или иной зоне. Благодаря таком подходу со временем формируется полезная привычка правильно чистить зубы. В приложении Oclean можно подобрать профессиональный план чистки в зависимости от желаемого результата и ваших индивидуальных особенностей. Планы составляются на основе системы машинного обучения, которая обрабатывает огромные массивы данных.







Летняя распродажа AliExpress 618





Дата проведения: с 21 по 25 июня 2021 года

Цена со скидкой: $59,99 (скидка 15% от обычной цены $69,99)

Подарки, которые можно выиграть:

Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro (за самый крупный заказ)

Две дополнительные насадки для Oclean X Pro Elite (первым 100 покупателям)

Зубная щётка Oclean W1 (ежедневно двум покупателям, выбранным в случайном порядке)

Oclean S1 (ежедневно пяти покупателям, выбранным в случайном порядке)

Дата проведения: с 21 по 25 июня 2021 годаЦена со скидкой: $59,99 (скидка 15% от обычной цены $69,99)Подарки, которые можно выиграть:

Не пропустите эту распродажу, ведь на ней можно купить Oclean X Pro Elite по максимально выгодной цене.











