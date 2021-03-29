Первые 100 покупателей получат один санитайзер, две дополнительные насадки на зубную щётку и один чехол для переноски за каждый заказ. Остальные покупатели получат две дополнительные насадки и один чехол для переноски.

Каждый день случайным образом будут выбраны по пять покупателей, для которых заказ станет бесплатным.

Одному покупателю, потратившему на AliExpress в период с 29 марта по 5 апреля более 800 долларов, будет подарен Xiaomi Electric Scooter стоимостью 379 долларов. Победитель будет выбран случайным образом.

С 6 по 20 апреля — дополнительная насадка на щётку для каждого заказа.

С 6 по 10 апреля — ежедневно для 8 покупателей, выбранных случайным образом, будет возмещена сумма покупки.

С 11 по 20 апреля — ежедневно для 5 покупателей, выбранных случайным образом, будет возмещена сумма покупки.







Индустрия производства зубных щёток очень долго подбиралась к тому, чтобы создавать по-настоящему умные товары. Ни Oral-B, ни Philips так не смогли сделать инновационный прорыв в этом направлении. За последние годы одним из самых заметных игроков стала компания Oclean, которая предлагает одни из самых удобных и технологически продвинутых зубных щёток по разумным ценам.Сегодня компания Oclean выпустила в продажу X Pro Elite — суперумную электрическую зубную щётку, оснащённую цветным сенсорным экраном, новой версией операционной системы, технологией активного ультразвукового шумоподавления и поддержкой беспроводной зарядки от тех же адаптеров, с помощью которых заряжают смартфоны. Технологические инновации, реализованные в новинке, позволили Oclean совершить прорыв и войти в новую эру умных зубных щёток.Шум, издаваемый электрическими зубными щётками, всегда был одной из главных проблем для пользователей. В настоящее время почти все щётки даже самых крупных и известных брендов излишне сильно шумят, а это негативно сказывается на опыте их использования. Компания Oclean разработала технологию ультразвукового шумоподавления, которая эффективно устраняет шум. Уровень шума, генерируемого щёткой X Pro Elite, не превышает 45 дБ — это самый низкий показатель в индустрии. При этом производителю не пришлось снижать мощность работы зубной щётки, благодаря чему она по-прежнему очень эффективно справляется с чисткой зубов. Возникает интересный эффект: вы включаете щётку, но почти не видите и не слышите вибрацию, хотя щётка готова к использованию. Эффективность технологии шумоподавления вполне очевидна.Мощность работы — ещё один ключевой показатель электрических зубных щёток. В Oclean X Pro Elite используется безщёточный левитационный моторчик, способный достигать 42 тысяч колебаний в минуту, чего вполне достаточно для быстрой и эффективной чистки зубов. Головка насадки оснащена лучшей в своём классе щетиной производства DuPont. Толщина и форма щетинок подобраны таким образом, чтобы очищать пространство между зубов — щётка X Pro Elite в сравнении с продукцией конкурентов проникает на 26% глубже в межзубное пространство и справляется с чисткой в этой области на 15% эффективнее. Инженеры Oclean увеличили ширину движения щетинок до 6 мм, благодаря чему возросла площадь очистки. В целом такая оптимизация привела к 300-процентному увеличению эффективности работы щётки.Улучшения в технологическом аспекте, реализованные в щётке X Pro Elite, неоспоримы, однако компания Oclean неплохо поработала над дизайном новинки, а также удобством её использования. Можно уверенно сказать, что эта щётка не только практична, но и очень стильная.Щётка X Pro Elite оснащена сенсорным экраном, причём он автоматически включается, как только вы берёте её в руку. Для включения щётки и её готовности к использованию достаточно лишь одного нажатия на кнопку.Дизайнеры Oclean вдохновлялись естеством природы, благодаря чему щётка получила матовый светло-серый корпус, на ощупь напоминающий камень. Корпус обладает защитой от воды по стандарту IPX7, поэтому щётку можно мыть, не опасаясь того, что жидкость попадёт внутрь и повредит электронные компоненты.В комплектацию X Pro Elite входит магнитный держатель. Он позволяет крепить щётку на стене, благодаря чему она быстро сохнет, не задерживает влагу и не становится рассадником плесени.Щётка Oclean X Pro Elite поддерживает беспроводную зарядку от Qi-совместимых адаптеров — тех же самых, которые используются для зарядки смартфонов и другой электроники. Полностью зарядить её можно за 3,5 часа, после чего она снова готова к использованию на протяжении нескольких недель.Одно из ключевых преимуществ Oclean X Pro Elite — умный мониторинг «слепых зон» в полости рта непосредственно в процессе чистки. Щётка оснащена сенсором нажатия, шестиосевым гироскопом и специальным чипом, встроенным в насадку. Данные, передаваемые от этих компонентов, в режиме реального времени подвергаются анализу несколькими алгоритмами, в результате чего на встроенном в щётку экране показываются зоны, которым нужно уделить больше внимания при чистке. Со временем у пользователя вырабатывается привычка чистить эти зоны более тщательно, то есть он перестают быть «слепыми», а это постепенно приводит к улучшению их состояния — исчезает налёт, зубы становятся чище и белее, а дыхание более свежим.Следить за статистикой и прогрессом в чистке зубов можно с помощью специального мобильного приложения, которое доступно на Android и iOS. Пользователь может сравнивать свои результаты с обезличенными результатами других людей, чтобы понимать, в полной ли мере он задействует потенциал X Pro Elite. Кроме того, в этом приложении можно гибко настраивать режимы чистки под себя с учётом своих привычек, особенностей и целей. Эти режимы позволяют избавляться от признаков различных заболеваний — например, зубного налёта, зубного камня и кровоточения дёсен.Щётка Oclean X Pro Elite доступна с 29 марта 2021 года и официально продаётся на AliExpress, Amazon и Ebay. Первые покупатели смогут приобрести её за $59,99, а затем цена увеличится до $69,99. Схожие продукты конкурирующих брендов стоят дороже 100 долларов.С 29 марта по 5 апреля проводится предпродажа зубной щётки Oclean X Pro Elite. В этот период покупателям предоставляются следующие преимущества:На старте продаж с 6 по 20 апреля покупатели зубной щётки X Pro Elite в официальных каналах продаж Oclean получат следующие преимущества:Oclean X Pro Elite — очень умная электрическая зубная щётка, которая может навсегда изменить индустрию. Она создана более удобной, тихой и универсальной, чем другие щётки, даже гораздо более дорогие.