Одна глупая ошибка может привести ваш телевизор к поломке

Александр



В тиктоке завирусился ролик от пользовательницы @kumalashstudio. Она купила телевизор Samsung, распаковала его, поставила на стойку и решила оторвать плёнку с экрана, но... это была не плёнка.

Девушка успешно сняла с экрана то, что приняла за защитную плёнку, и вместе с этим исчезло изображение. Оказалось, что пластиковое покрытие было частью экрана — это поляризационный слой, который устраняет блики, улучшает контрастность и без которого вообще ничего не видно. Телевизор, вероятно, пришлось везти в ремонт, где это покрытие приклеили обратно.

Это не новая проблема. Обладатели телевизоров Samsung с завидной постоянностью уже как минимум четвёртый год по ошибке отдирают с экранов поляризационное покрытие. Их не смущает то, что оно гораздо толще, чем защитная плёнка, и на нём нет «язычка», за который можно потянуть. Оторвать это покрытие не так просто — приходится поддевать его ногтями или острым предметом с угла экрана.



Аналогичная проблема существовала у складных смартфонов Samsung, но после нескольких инцидентов компания Samsung начала прикладывать предупреждение о том, что верхний слой экрана снимать нельзя, иначе устройство сломается. Видимо, такое же предупреждение стоит клеить и на телевизоры.

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Комментарии

Nikita Morgun
+197
Nikita Morgun
Когда работал официальный магазин Самсунг в РФ — при заказе из этого магазина у меня была бесплатная даже установка в подарок от Samsung. Вот рекомендую телеки устанавливать через установщиков, если есть такая опция)) Особенно, когда это бесплатно.
Сегодня в 18:14
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+247
Павел19562
Самсунг далеки от мира телевизоров.
Сегодня в 19:43
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