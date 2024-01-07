Так будет выглядеть главная новинка Samsung Galaxy в 2024 году

Олег

Galaxy S24


В сети появились «живые» фотографии еще не вышедшего Samsung Galaxy S24 Ultra. Их опубликовали в Phone Arena.

Согласно источнику, снимки предоставил инсайдер из X-Twitter с ником @WorkaholicDavid. На них можно увидеть смартфон с двух сторон, и в глаза бросаются довольно серьезные изменения в дизайне.

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Galaxy S24 Ultra

Прежде всего, передняя панель Galaxy S24 Ultra стала плоской, а значит, матрица больше не имеет закруглений — последние тренды направлены на плоские экраны. Задняя сторона тоже изменилась, и теперь стала очень похожа на смартфоны Sony: края стекла выделяются, как и рамка смартфона. Модуль камер сразу идентифицируется как «самсунговский», это фирменная черта смартфонов южнокорейского бренда.

Еще одна небольшая деталь: утверждается, что на снимке — версия Galaxy S24 Ultra Titanium Grey. Похоже, что 2024 год подарит нам много «титановых» новинок. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+122
lokky
г*вно
Вчера в 19:42
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