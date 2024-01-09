Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Новый отчет подтвердил, что будущие флагманы Samsung Galaxy будут частично переведены на собственные чипы компании. Об этом написали в SamMobile.

Ранее мы рассказывали, что Samsung собирается вернуться к собственным чипам Exynos 2400 в будущей линейке Galaxy S24. Компания ранее уже разделяла «начинку» своих устройств в зависимости от региона: смартфоны для США оснащались процессором Snapdragon, а все остальные выходили на Exynos, что сильно раздражало покупателей.

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Похоже, что в 2024 году Samsung действительно возвращается к Exynos. Свежий отчет подтверждает, что в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus для европейских стран будет установлен чип Exynos 2400 — это процессор с тактовой частотой 3,2 ГГц, собранный по техпроцессу 4-нм. Топовый же Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 во всех странах, причем разогнанную его версию.

Несомненно, покупателям флагманской линейки Samsung Galaxy обидно отдавать деньги за версию с Exynos, когда в других странах за ту же сумму можно получить более шустрый и перспективный смартфон со Snapdragon. 

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Источник:
SamMobile
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