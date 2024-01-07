Популярный смартфон Samsung Galaxy получил OneUI 6.0 эксклюзивно для России

Фото: Phone Arena



Компания Samsung начала распространять большое обновление своей оболочки для пользователей в России. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, апдейт начал получать среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A72, причем на данный момент OneUI 6.0 на базе Android 14 распространяется лишь для его владельцев в России. Помимо новой оболочки, апдейт содержит обновление безопасности от Google за декабрь 2023 года.







В ближайшие недели OneUI 6.0 должны получить пользователи Galaxy A72 и из других стран.

Номер сборки OneUI 6 для данного смартфона — A725FXXU6EWL4. Это его третий и, судя по всему, последний большой апдейт; Android 15 он уже не получит.