Популярный смартфон Samsung Galaxy получил OneUI 6.0 эксклюзивно для России

Олег

A72

Фото: Phone Arena

Компания Samsung начала распространять большое обновление своей оболочки для пользователей в России. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, апдейт начал получать среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A72, причем на данный момент OneUI 6.0 на базе Android 14 распространяется лишь для его владельцев в России. Помимо новой оболочки, апдейт содержит обновление безопасности от Google за декабрь 2023 года.

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Номер сборки OneUI 6 для данного смартфона — A725FXXU6EWL4. Это его третий и, судя по всему, последний большой апдейт; Android 15 он уже не получит. 

В ближайшие недели OneUI 6.0 должны получить пользователи Galaxy A72 и из других стран. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3362
kardigan
Подозрительно, что выпадает такая честь в наше смутное время.
Вчера в 15:01
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