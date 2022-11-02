Одно из самых полезных изобретений человечества — съедобный беспилотник
Александр Кузнецов —
Исследователи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны изобрели беспилотник, который частично состоит из съедобных продуктов. Он может доставить еду людям, попавшим в затруднительную ситуацию.
Еда запакована в брикет, который служит беспилотнику в качестве крыльев. Как только летательный аппарат доберётся до человека, его крылья могут быть съедены, что увеличит шансы на спасение. По замыслу учёных, таким образом можно доставлять питание людям, которые заблудились или поранились и не могут передвигаться.
Съедобной является примерно треть от общей массы беспилотника, однако экспериментаторы хотят увеличить эту долю до половины. Ассортимент еды не особо шикарный: это сытные, но лёгкие рисовые хлебцы в форме сот, склеенные друг с другом желатином. Хлебцы герметично упакованы в плёнку, благодаря чему не размокнут под дождём, в тумане и даже если упадут в воду. Два крыла содержат примерно 300 ккал, то есть способны обеспечить человека лёгким перекусом.
Чтобы продержаться сытым в течение суток, усреднённому человеку нужно съесть не менее пяти таких беспилотников. Сейчас исследователи раздумывают о расширении рациона и возможности добавления резервуара с водой без ухудшения аэродинамических свойств летательного аппарата.
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Комментарии
+465
А есть бак для боевых 100 грамм?
38 минут назад
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